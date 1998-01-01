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27 сентября
Танцы блестящих вод
Акиу — гористый район термальных источников в получасе от города Сэндай

 

Акиу — гористый район термальных источников в получасе от города Сэндай. Слава о его онсэнах и восхитительных пейзажах уходит в историю более чем на 15 столетий. Именно здесь вылечили от кожных болезней 29-го японского императора Киммэй...

Можно заночевать в одном из множества рёканов или заехать на денёк расслабиться в целебных водах. Проверьте часы работы купален в туристическом центре и приходите пораньше: большинство спа открыты только до двух-трёх часов дня.

Если жаждете приключений, отправляйтесь в сложную 14-километровую велосипедную поездку до Акиу-Отаки. Этот водопад входит в тройку самых буйных в Японии и значится одним из сотни красивейших.

Хрустальный поток впечатляет в любое время года, но всё же именно осень — особенно зрелищная пора, когда горы покрыты огненным ковром из жёлтого, оранжевого и красного цветов.

Кстати, любоваться знаменитым водопадом можно не только со стороны. Могучие струи за столетия пробили глубокую чашу, и сейчас под каскад можно занырнуть. Дайвинг под водопадом — большая редкость, причём не только в Японии!

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Редакция благодарит Московский офис Национальной туристической организации Японии за помощь в подготовке материала


 


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