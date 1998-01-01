Гонконг объявил о признании всех российских вакцин от коронавируса

Теперь процедура посещения россиянами Гонконга заметно упростится, хотя по прилету их по-прежнему ждет карантин

Власти специального административного района Гонконг объявили о признании российских сертификатов вакцинации от COVID-19 с 29 сентября, - информирует «Интерфакс».

"Правительство Гонконга объявило о признании российских сертификатов вакцинации с 29 сентября 2021 года. Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории "стран с высоким риском заражения", к которым по местной классификации относится и Россия", — сообщает Генконсульство РФ в Гонконге в Facebook.

Как отмечает дипмиссия, вакцинированные граждане РФ могут въехать в Гонконг напрямую (с последующим отбытием 21-дневного карантина в специализированной гостинице), а не после трехнедельного пребывания в третьем государстве, как это было раньше.

За это время туристам нужно сдать четыре ПРЦ-теста и заключительный на 26-е сутки нахождения в Гонконге.

"Перед посадкой на рейс в Гонконг необходимо предъявить сертификат вакцинации с QR-кодом, сформированным на едином портале госуслуг на основе данных о прививке, переданных российскими компетентными медицинскими учреждениями", — пояснили в Генконсульстве.

В настоящее время из числа российских вакцин в Гонконге признается только вакцина "Спутник V". Въезд в Гонконг из "стран с высоким риском заражения" по-прежнему открыт только для резидентов административного района.

«В Гонконг и до пандемии россияне ездили преимущественно по делам бизнеса. Среди резидентов были и граждане РФ. Возможно, с изменением условий въезда отдельные предприниматели захотят посетить Гонконг по срочным бизнес-вопросам и будут готовы пройти трехнедельный карантин. Но таких людей в самом буквальном смысле единицы», – говорит представитель одной из туроператорских компаний, которого сегодня цитирует АТОР.

Напомним, что после начала пандемии все беспересадочные рейсы из РФ в Гонконг были отменены. В ноябре прошлого года «Аэрофлот» объявил, что "Аэрофлот" возобновляет выполнение полётов в Гонконг.

Сообщалось, что рейс SU0218/219 Москва — Гонконг будет выполняться один раз в неделю по четвергам и обратно по субботам. Однако, начат он не был.

/TOURBUS.RU