Новости Почти четверь россиян остались недовольны прошедшим летним отдыхом ВЦИОМ представил данные опроса жителей 80 регионов страны, посвященного итогам сезона отпусков

ВЦИОМ представил данные опроса, посвященного итогам летнего отдыха. В нем принимали участие жители 80 регионов РФ из 500 городов и 100 сел, так что его результаты можно считать вполне репрезентативными. Всего, по данным исследования, этим летом отдыхало три четверти россиян – 74% против 77% в 2020 году. 33% были на каникулах или в отпуске, но остались дома, 23% отдыхали на даче, 9% – в другом городе или селе России, 5% – на курортах Краснодарского края, 4% – в Крыму. При этом 27% наших сограждан не отдыхали и не брали отпуск этим летом – в 2020 году таких было 21%. За рубеж смогли выехать на отдых лишь 2% против 8% в 2019 году. В этом году россияне в среднем потратили на отдых 38,9 тыс. рублей из расчета на одного человека (+19% к предыдущему году), при этом в среднем планировали потратить около 40 тыс. рублей на человека. Этот уровень немного уступает 2019 году и соответствует показателям 2015-го. Среди отдыхавших на курортах Краснодарского края 36% провели отдых в Сочи, 25% – в Адлере, 19% – в Анапе, 12% – в Геленджике. Среди тех, кто провел отпуск в другом городе или селе в России, 9% отдыхали в Москве или Московской области, 7% – в Санкт-Петербурге или области, 5% – в Горно-Алтайске или Горном Алтае, 4% – в Нижнем Новгороде или Нижегородской области, а 3% – в Волгограде или Волгоградской области. Те, кто отдыхал за границей, побывали в Абхазии ( 37%), в Турции (25%), на Кипре (7%), в Казахстане (5%), по 4% побывали в Армении и Белоруссии. За последние пять лет 45% россиян ездили отдыхать в другие регионы России. 9% делали это несколько раз в год, 20% – один раз в год, а 16% – раз в два-три года или реже. Чаще всего они посещали Краснодарский край (31%), Республику Крым (9%) и Санкт-Петербург (5%). Большинство79% россиян за последние пять лет не ездили за рубеж. При этом 3% ездили несколько раз в год, 8% – один раз в год, 10% – раз в два-три года или реже. Почти треть (28%) россиян были вынуждены в этом году отказаться от летнего отдыха – чаще всего из-за того, что нет денег или упали доходы (22%), планам помешала эпидемия коронавируса (22%), помешало состояние здоровья (11%), личные или семейные обстоятельства (10%), а также работа или отсутствие отпуска (9%). Три четверти (75%) остались довольны летним отдыхом,. Правда, год назад этот показатель составлял 90%, соответственно, выросло и число недовольных отдыхом – 23% против 10% в 2020 году. Довольны летним отдыхом 93% тех, кто отдыхал в другом городе в России, 90% тех, кто отдыхал в Крыму, 89% отдыхавших за границей, 83% тех, кто отдыхал на курортах Краснодарского края. По данным ВЦИОМ, это самый низкий с 2013 года уровень удовлетворенности летним отдыхом среди россиян. На отдыхе в России нашим согражданам больше всего понравились красивая природа, активный отдых, новые впечатления, хорошая погода и теплое, чистое море, а не понравились цены и отсутствие инфраструктуры. 30% жалуются на высокие цены на жилье, продукты и билеты, 10% – на неразвитость городов (отсутствие инфраструктуры), 9% – на плохой сервис; 8% – на введение ограничений, связанных с коронавирусом, 6% – на грязные пляжи. /TOURBUS.RU

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