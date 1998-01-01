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Air Malta планирует возобновить полеты в Москву следующей весной

Мальтийский авиаперевозчик собирается летать в Шереметьево два раза в неделю начиная с 27 марта будущего года

Как сообщили нашему порталу в Мальтийском Управлении по туризму, авиакомпания Air Malta объявила о планах возобновить полеты в Москву (аэропорт Шереметьево), а также в Лондон (аэропорт Гатвик) и Мадрид в летнем сезоне 2022 года. Рейсы в Москву будут осуществляться два раза в неделю, в Мадрид – три. В лондонский аэропорт Гатвик Air Malta планирует выполнять семь ежедневных рейсов в неделю.

Планируется, что с 27 марта по средам и субботам рейс KM 0561 будет вылетать из Шереметьево в 4 утра и прилетать в Валетту в семь утра по местному времени. Обратно рейс KM 0560 будет вылетать с Мальты по вторникам и пятницам в 10 вечера и прибывать в Москву в три часа ночи.

Билеты в Валетту уже есть в продаже, билет Москва-Мальта в экономклассе предлагается за 74 евро, за багаж придется доплатить еще 15. Стоимость места в в бизнес-классе начинается от 361 евро.

В общей сложности с весны 2022 года Air Malta планирует совершать более 250 рейсов в неделю по 20 зарубежным направлениям.

Также авиакомпания подтвердила продление соглашений код-шеринга с а/к «Аэрофлот», airBaltic, Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Czech Airlines, Emirates, Etihad, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Swiss International Air Lines и Turkish Airlines.

«Мы начали видеть признаки восстановления на наших европейских рынках, очевидно, что некоторые регионы реагируют на пандемию быстрее, чем другие. Мы рады объявить о нашем намерении возобновить рейсы в Москву, которые, к сожалению, нам пришлось временно приостановить в прошлом году», –заявил Рой Киннер, коммерческий директор Air Malta.

Напомним, что власти Мальты с 23 сентября разрешили въезд с туристическими целями гражданам десятков стран, включая Россию, при условии, что у них есть прививка от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ.

Авиасообщение между Россией и Мальтой официально возобновлено еще 25 мая, но рейсы между нашими странами не выполняются.

До сих пор попасть на Мальту можно было только имея гражданство или временное разрешение на пребывание. Посольство Мальты также ранее приостановило выдачу виз.

/TOURBUS.RU