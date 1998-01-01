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27 сентября
Андрей Игнатьев вновь возглавил РСТ

На прошедшем в Северной столице XVIII съезде Российского Союза туриндустрии обсудили злободневные вопросы развития отрасли


  

Андрей Игнатьев (на фото) переизбран президентом Российского союза туриндустрии в ходе проведенного в Петербурге 24-25 сентября XVIII съезда Российского Союза туриндустрии – первого в течение последних двух лет. Вместе с тем в рамках съезда состоялось и обсуждение ряда злободневных для российской туриндустрии вопросов, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

 

На съезд собрались сотни представителей предприятий туристской индустрии из 38 субъектов РФ, а в повестке дня съезда значились принятие нового устава союза, выборы нового состава правления РСТ, отчетные доклады за период последних двух лет и обмен мнениями. Впервые мероприятие оказалось фактически общедоступным: большая часть событий съезда транслировалась на Youtube и в Facebook.

 

Приветствуя его делегатов, руководитель Ростуризма  Зарина Догузова подчеркнула, что «инициативные предложения РСТ, совместная работа с правительством и экспертным сообществом, туристами - все это помогло нам создать фундамент для развития отрасли на десятилетия вперед».

«Впереди у нас запуск и реализация целого пакета совершенно новых мер – это и льготное кредитование на строительство и реконструкцию отелей, и создание туристически привлекательных центров городов, и системная поддержка малого и среднего бизнеса в туризме, и создание нового закона по туризму, и многое-многое другое». – констатировала она.

 

А председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев подчеркнул, что власть реально помогает туризму. «К началу 2021 года налоговыми льготами воспользовались более 3 тыс. предприятий сферы гостеприимства на сумму в 1,5 млрд рублей. – сообщил он. – А общий объем господдержки со стороны органов власти Петербурга оценивается в 4 млрд».

Такая система мер, разработанная совместно с профессиональным сообществом, по его мнению, как раз и позволила не только сохранить работоспособность предприятий отрасли в непростое время, но и уже сработала на будущее.

 

Во время работы съезда были подписаны несколько значимых соглашений, проведен ряд переговоров и выполнена большая экскурсионно-культурная программа в рамках проекта «Новая туристская география Петербурга», предусматривающая, в частности, посещение «Острова фортов» и проведение автобусной экскурсии «Театральный Петербург».

 

В рамках деловой программы XVIII съезда Российского союза туриндустрии состоялось подписание четырёхстороннего соглашения о развитии проектов в сфере туризма и образования между двумя комитетами Смольного, РСТ и Советом ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Президент РСТ Андрей Игнатьев сообщил, что турбизнес давно работает по направлению зарубежного образовательного туризма, однако в современных условиях очень важно то, что турфирмы смогли переориентироваться на приглашение туристов для обучения в российских вузах. «Предложения по образовательному туризму в Петербурге будут распространяться через сеть зарубежных представителей РСТ в 28 странах мира», - заверил он.

 

Наконец, в рамках деловой программы съезда делегация РСТ во главе с его почетным президентом Сергеем Шпилько провела переговоры с представителями Государственного Эрмитажа.

Предметом обсуждения стала возможность организации совместных программ, ориентированных на туристов с высокой платежеспособностью: гости музея предложили создать туры, предполагающие наличие эксклюзивных услуг в виде визитов туристов на места археологических раскопок в Северном Причерноморье, а также знакомство путешественников с экспонатами, которые не выставляются для всеобщего обозрения.

/TOURBUS.RU


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