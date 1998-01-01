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AZUR air с октября будет летать в Доминикану из семи городов России/ Nordwind запустил рейсы из Липецка в Шарм-эль-Шейх/ Аэропорт на Канарских островах закрыли из-за извержения вулкана

AZUR air с октября будет летать в Доминикану из семи городов

Авиакомпания AZUR air с октября начнет летать в Доминикану из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Уфы и Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба перевозчика. «Вылеты в аэропорт Ла-Романы запланированы с 1 октября", — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания впервые будет выполнять беспосадочные трансатлантические рейсы в Доминикану из Уфы и Ростова-на-Дону. Рейсы будут выполняться на дальнемагистральных самолетах Boeing 777-300ER.

Компания возобновила выполнение рейсов в Доминикану из Москвы 9 августа. Напомним, что перевозчик ассоциирован с туроператором ANEX Tour.

Nordwind запустила рейсы из Липецка в Шарм-эль-Шейх

Авиакомпания Nordwind выполнила сегодня первый рейс из липецкого международного аэропорта в египетский Шарм-эль-Шейх, сообщает пресс-служа региональной администрации. Рейсы в Египет в осенне-зимнем расписании будут осуществляться раз в 10 дней.

По данным пресс-службы администрации Липецкой области, маршрутная сеть аэропорта в этом году расширена до шести субсидируемых направлений: Казань, Минеральные Воды, Анапа, Симферополь, Сочи и Санкт-Петербург.

В сентябре открылись два регулярных рейса в Таджикистан (Душанбе и Куляб).

Аэропорт на Канарских островах закрыли из-за извержения вулкана

Власти Испании закрыли в субботу аэропорт на острове Пальма Канарского архипелага из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха, передали местные СМИ. "Аэропорт закрыт из-за скопления золы. Производятся чистки, но ситуация может измениться в любой момент", — заявили в компании-операторе аэропорта.

Извержение вулкана началось неделю назад. Власти Пальмы были вынуждены эвакуировать около 6,2 тыс. человек, включая туристов, из-за извержения. Власти предупреждают, что до сих пор сохраняется опасность землетрясений, лавовых потоков, выхода токсичных газов, вулканического пепла и кислотных дождей.

До извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности. В Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.

/TOURBUS.RU