Новости Вьетнам отложил «открытие» для туристов острова Фукуок до конца ноября Ранее ожидалось, что уже в октября туристы, привитые в том числе «Спутником», смогут прилетать на остров

Власти Вьетнама отложили запуск международного туризма на острове Фукуок на конец ноября из-за нехватки вакцины от коронавируса и низких темпов вакцинации, сообщает газета Vietnam Plus, на которую сегодня ссылается «Интерфакс». Ранее сообщалось, что власти Вьетнама планируют открыть в октябре остров Фукуок для иностранных туристов с прививкой, в том числе и «Спутником V», или со справкой о перенесенном коронавирусе "Власти Вьетнама стараются ускорить вакцинацию населения от коронавируса, чтобы сдержать распространение индийского штамма. Предполагалось, что Фукуок откроется для иностранных туристов с прививкой уже в октябре, однако нехватка вакцины и низкие темпы вакцинации сдвинули сроки возобновления международного туризма на конец ноября", — пишет сейчас вьетнамское издание. Как отмечает газета, Фукуок будет поэтапно открываться в течение шести месяцев, начиная с 20 ноября, сначала предполагается выполнение до трех чартерных рейсов в неделю. По словам председателя Народного комитета города Фукуок Хюинь Куанг Хынга, для достижения коллективного иммунитета необходимо дополнительно 250-300 тыс. доз вакцины. По официальным данным, только 2,9% жителей провинции Кьензянг на юге Вьетнама, к которой и принадлежит Фукуок, получили две дозы вакцины от коронавируса. Всего в стране привито 7,3% населения из 98 млн – это один из самых низких показателей вакцинации среди стран Юго-Восточной Азии. Предполагается, что въезд с 20 ноября для иностранцев будет разрешен с сертификатом о полной вакцинации от коронавируса, которая должна быть завершена не позднее чем за 14 дней до поездки и не ранее чем за год. В качестве альтернативы подойдет справка о перенесенном в течение года заболевании. Всем прибывающим потребуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Как пишет газета, на первых порах Фукуок рассчитывает принять 3-5 тыс. иностранных путешественников. Напомним, что из-за пандемии коронавируса иностранный турпоток во Вьетнам упал с 18 млн в 2019 году до 3,8 млн в 2020 году. Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом 27 января, были запланированы рейсы из Москвы в столицу Ханой (два раза в неделю), однако они до сих пор не выполняются. Туристов страна сейчас не принимает, она открыта только для граждан РФ, которые приезжают по рабочей визе. /TOURBUS.RU

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