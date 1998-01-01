На Крите сегодня утром произошло сильное землетрясение

В результате землетрясения близ Ираклиона есть разрушения и пострадавшие

Сегодня утром в районе популярного у туристов греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,0, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Зафиксированы повторные подземные толчки магнитудой до 4,6.

Эпицентр землетрясения располагался в 25 км юго-восточнее Ираклиона. Ближайший к эпицентру населенный пункт (15 км) – Ано Арханес. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сайт kathimerini.gr пишет, что землетрясение ощущалось на всей территории острова Крит. В результате сильного землетрясения на острове Крит по меньшей мере один человек погиб, в городке Аркалохори (на фото) не менее семи получили ранения и травмы.

Сообщается, что полностью разрушен храм Пророка Илии в Аркалохори. Погиб реставратор, который работал в храме. Еще одного человека спасли из-под руин.

В центре пожарной охраны Крита сообщают о многочисленных повреждениях зданий в населенных пунктах Руссохория, Архонтико и Пасидерос.

Сайт avgi.gr добавляет, что на трассе Профитис-Илиас из-за камнепада пострадал автомобиль, несколько человек получили легкие травмы. Информация о причиненном ущербе и пострадавших уточняется.

Напомним, что Греция — одна из немногих стран Евросоюза, принимающая российских туристов, а Крит пользуется большим спросом в наступивший сейчас бархатный сезон. Нашим туристам для въезда в Грецию необходим либо сертификат вакцинации от ковида («Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»), с момента завершения полного курса вакцинации прошло не менее 14 дней.

В качестве альтернативы можно въехать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки, либо с экспресс-тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 48 часов до путешествия.

Также туристы могут предоставить справку о перенесенном коронавирусе, выданную через 30 дней после получения первого положительного теста. Срок действия такого документа – 180 дней.

Прибывающих из-за рубежа также ожидает бесплатное экспресс-тестирование в греческих аэропортах.

/TOURBUS.RU