Новости Сегодня — праздник всех профессионалов туризма Ростуризм, региональные туристические власти и туркомпании запустили специальные акции, приуроченные к сегодняшнему празднику

Cегодня весь мир отмечает День туризма — праздник, посвященный путешествиям и людям, которые работают в индустрии гостеприимства. День туризма — международный праздник, учрежденный Генассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году с целью пропаганды путешествий, а также налаживания связей между народами. Еще одна задача Дня туризма — напоминать о вкладе отрасли в экономику стран и территорий.

"Сегодня Россия и весь мир отмечают Всемирный день туризма – праздник, который объединяет всех, кто работает в туризме, индустрии гостеприимства и просто любит путешествовать. Ведь туризм и путешествия – профессия для миллионов людей и хобби на всю жизнь для миллиардов жителей планеты. Я люблю повторять, что туризм – самый приятный способ открывать для себя мир и свою страну. Я желаю всем увлекательных путешествий, ярких эмоций и незабываемых впечатлений, куда бы вы ни поехали! С днем туризма!", — заявилаа в своем обращении по случаю праздника глава Ростуризма Зарина Догузова.



Она также сообщила, что Ростуризм запустил несколько акций, приуроченных ко Дню туризма. Так, 27-29 сентября каждый сможет отправить бесплатную открытку в любую точку России. Дизайн открытки выполнен в виде счастливого билета, на котором отправитель указывает маршрут или направление для путешествия, которое он желает адресату. Отправление можно оформить на сайте Почты России, а адресат получит открытку в почтовом ящике.

Кроме того, совместно с региональными комитетами по туризму Санкт-Петербурга и Республики Татарстан Ростуризм проводит конкурс, главным призом которого станет тур на двоих в Северную столицу или в Казань. Информацию о конкурсе можно найти на портале Russia.travel. Большая праздничная программа к Дню туризма была подготовлена в Петербурге: с 21 по 28 сентября здесь проходит социальная акция «Гостеприимный Петербург», инициированная Комитетом по развитию туризма города на Невеа. В ее рамках более 70 организаций подготовили туристические программы, посвященные Всемирному дню туризма: бесплатные посещения музеев, океанариума, мастер-классов, квестов, концертов, а также водные, автобусные и пешеходные экскурсии по городу «Гостеприимный Петербург в очередной раз готов предложить целую мозаику впечатлений своим жителем и гостям. – говорит председатель комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев. - В дни празднования Международного дня туризма город на Неве откроется во многом с новой стороны – и по формам проведения событий, и по множеству увлекательных предложений, и по обширности маршрутов своей туристской и культурной географии». День туризма отметят в горах Сочи. В честь праздника «Роза Хутор» подготовил серию специальных акций и мероприятий, - сообщили в пресс-службе курорта. В этом году курорт вновь получил признание гостей – высокую награду Traveller’s Choice («Выбор путешественников») популярного сервиса TripAdviser. Таким образом «Роза Хутор» входит в число лучших достопримечательностей мира, принимая около двух миллионов человек во все сезоны. Например, в честь Всемирного дня туризма 27 сентября в прямом эфире официального Instagram-канала rosakhutor планируется разыграть три трекинга на двоих в сопровождении гидов по живописному маршруту «От снежников до водопадов». Сегодня также можно забронировать проживание в отелях курорта и экскурсии со скидкой 10%. Компания Яндекс.Путешествия при поддержке Ростуризма предложила специальную акцию, по условиям которой все, кто забронируют на Яндекс. Путешествия во Всемирный день туризма (27 сентября) проживание в одном из отелей в России, получат баллы в сумме 20 процентов от стоимости брони. К празднованию Всемирного дня туризма присоединились многие туристические компании и предлагают скидки для туристов, бронирующих путешествия 27 сентября. Медиахолдинг «Турбизнес» поздравляет всех профессионалов сферы туризма и гостеприимства с нашим общим праздником! Здоровья вам и сил на новые свершения в эти непростые для туристического бизнеса времена! /TOURBUS.RU

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