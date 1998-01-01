Новости Териберка стала природным парком Власти Мурманской области рассказали, как теперь будет осуществляться посещение туристами ставшего популярным в последнее время северного региона

На специально организованном брифинге представители администрации Мурманской области рассказали, как будет осуществляться контроль за соблюдением правил поведения на территории cоздающегося природного парка «Териберка» и каким образом это отразится на работе сферы туризма. При этом заместитель губернатора области Ольга Кузнецова сразу же сделала акцент на том, что две главные задачи – сохранить природу и сделать туризм организованным, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе. Отметим, что в европейской части России полузаброшенная Териберка, ставшая всемирно известной после фильма "Левиафан", является единственным местом, куда можно добраться по автомобильной дороге, чтобы увидеть открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Благодаря постоянным ветрам село является хорошим местом для занятий кайтсёрфингом, в том числе и зимой. Приезжают сюда в зимнее время и для наблюдения за северным сиянием. «Создание природного парка – долгосрочный проект, который ориентирован на защиту природы и легализацию турпотока», - подчеркнула она. По ее словам, поток туристов в Териберку ежегодно растет и уже сейчас достиг объема более 40 тыс. человек в год. «Большая часть – это неорганизованные туристы, - констатировала она. - Такой «стихийный» туризм и передвижение по территории на автомобилях приводит к повреждениям ландшафта, а нам важно сохранить эту уникальную природу». Как теперь все будет организовано? Чтобы посетить природный парк, необходимо зарегистрироваться. Процедура проходит в режиме онлайн на портале Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области. И, по словам главы ведомства Сергея Абаринова, занимает не более 10 минут. «Подать заявку можно как индивидуальную, так и коллективную для организованных групп туристов. – пояснил он. - Сервис работает круглосуточно, а в ответ на заявку на электронную почту заявителя придет письмо о регистрации». Он напомнил: теперь все посетители Териберки, признанной частью природного парка, перед прибытием туда обязаны зарегистрироваться.



Сергей Атаринов пояснил и то, что можно и нельзя делать в парке. По его словам, «рыбалка не запрещена, но мы просим соблюдать осторожность и учитывать погодные условия». А вот охота под запретом. «Что касается платы за посещение природного парка, на данный момент положение о ее взимании разрабатывается. – сообщил он. - Мы стараемся учесть опыт других регионов, проработать все детали. Здесь важно, чтобы собранные деньги направлялись на развитие инфраструктуры природного парка».



В свою очередь, председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев сообщил, что в 2021 году планируется установить информационные стенды, разработать дизайн-проект туристической тропы и инфраструктуры природного парка, включающей в себя смотровые площадки. А в 2022-м приступят к его реализации, создав и визит-центр. «Режим природного парка в районе Териберки позволит контролировать не только туристический поток, но и работу гидов», – считает он. Что касается контроля за соблюдением режима природного парка «Териберка», он будет осуществляться специально созданной оперативной группой Регионального центра лесного и экологического контроля. Для обеспечения ее деятельности уже закуплена необходимая техника. В этом деле власти надеются и на помощь местных жителей: их уже пригласили принимать участие в контроле за соблюдением правил и сообщать о том, что туристы жгут костры, убивают животных или вредят природным ландшафтам. Причем санкции вполне могут последовать, поскольку основанием для них станут фото и видео нарушений, присланные как официальными контролерами, так и неравнодушными гражданами. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка