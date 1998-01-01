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27 сентября
Териберка стала природным парком
Власти Мурманской области рассказали, как теперь будет осуществляться посещение туристами ставшего популярным в последнее время северного региона
На специально организованном брифинге представители администрации Мурманской области рассказали, как будет осуществляться контроль за соблюдением правил поведения на территории cоздающегося природного парка «Териберка» и каким образом это отразится на работе сферы туризма. При этом заместитель губернатора области Ольга Кузнецова сразу же сделала акцент на том, что две главные задачи – сохранить природу и сделать туризм организованным, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.
Отметим, что в европейской части России полузаброшенная Териберка, ставшая всемирно известной после фильма "Левиафан", является единственным местом, куда можно добраться по автомобильной дороге, чтобы увидеть открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Благодаря постоянным ветрам село является хорошим местом для занятий кайтсёрфингом, в том числе и зимой. Приезжают сюда в зимнее время и для наблюдения за северным сиянием.
«Создание природного парка – долгосрочный проект, который ориентирован на защиту природы и легализацию турпотока», - подчеркнула она. По ее словам, поток туристов в Териберку ежегодно растет и уже сейчас достиг объема более 40 тыс. человек в год. «Большая часть – это неорганизованные туристы, - констатировала она. - Такой «стихийный» туризм и передвижение по территории на автомобилях приводит к повреждениям ландшафта, а нам важно сохранить эту уникальную природу».
Как теперь все будет организовано? Чтобы посетить природный парк, необходимо зарегистрироваться. Процедура проходит в режиме онлайн на портале Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области. И, по словам главы ведомства Сергея Абаринова, занимает не более 10 минут.
«Подать заявку можно как индивидуальную, так и коллективную для организованных групп туристов. – пояснил он. - Сервис работает круглосуточно, а в ответ на заявку на электронную почту заявителя придет письмо о регистрации». Он напомнил: теперь все посетители Териберки, признанной частью природного парка, перед прибытием туда обязаны зарегистрироваться.
«Что касается платы за посещение природного парка, на данный момент положение о ее взимании разрабатывается. – сообщил он. - Мы стараемся учесть опыт других регионов, проработать все детали. Здесь важно, чтобы собранные деньги направлялись на развитие инфраструктуры природного парка».
В свою очередь, председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев сообщил, что в 2021 году планируется установить информационные стенды, разработать дизайн-проект туристической тропы и инфраструктуры природного парка, включающей в себя смотровые площадки. А в 2022-м приступят к его реализации, создав и визит-центр.
«Режим природного парка в районе Териберки позволит контролировать не только туристический поток, но и работу гидов», – считает он.
Что касается контроля за соблюдением режима природного парка «Териберка», он будет осуществляться специально созданной оперативной группой Регионального центра лесного и экологического контроля. Для обеспечения ее деятельности уже закуплена необходимая техника. В этом деле власти надеются и на помощь местных жителей: их уже пригласили принимать участие в контроле за соблюдением правил и сообщать о том, что туристы жгут костры, убивают животных или вредят природным ландшафтам.
Причем санкции вполне могут последовать, поскольку основанием для них станут фото и видео нарушений, присланные как официальными контролерами, так и неравнодушными гражданами.
/TOURBUS.RU
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