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В Салониках могут ввести локдаун

Число зараженных дельта-штаммом коронавируса во втором по величине городе Греции стремительно растет

Число зараженных дельта-штаммом коронавируса в Салониках стремительно растет, поэтому власти Греции рассматривают введение мини-локдауна в городе, сообщает газета Еthnos.

"Ежедневно в Салониках выявляют в среднем по 3 тыс. зараженных коронавирусом. Город находится в "красной" зоне по эпидемиологической безопасности. Треть случаев приходится на детей в возрасте от 0 до 17 лет. Растет и число госпитализаций", — пишет издание.

Как отмечает газета, низкие темпы вакцинации негативно отражаются на ситуации, поэтому власти Греции рассматривают возможность введения мини-локдауна в Салониках. "Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис вместе со своим заместителем посетят Салоники, чтобы оценить эпидемиологическую обстановку и принять соответствующее решение", — пишет Еthnos, которую цитирует «Интерфакс».

Салоники являются вторым по величине городом Греции, население с пригородными районами превышает 1,1 млн человек. Прошлой осенью в городе уже вводился двухнедельный локдаун из-за роста числа заболевших ковидом.

Отметим, что в середине этого месяца в Греции ужесточили правила поведения для непривитых туристов. Так, непривитым туристам для поездок на любом общественном транспорте внутри Греции требуется предъявить либо сертификат о вакцинации (то есть привиться), либо предоставить при посадке справку о перенесенном заболевании (в течение 180 дней), либо сдать ПЦР- или экспресс-тест на антиген (не старше 48 часов).

Непривитые путешественники больше не могут посещать заведения общественного питания без мест на улице. Посещение музеев, мест археологических раскопок, кино и театров разрешено вакцинированным или непривитым, которые сдали экспресс-тест на антиген не ранее чем за 48 часов до события.

Кроме того, по всей Греции действует масочный режим, который нужно соблюдать в местах скопления людей и в закрытых помещениях. Штраф за нарушение – 300 евро.

Напомним, что российским туристам для въезда в Грецию необходим либо сертификат вакцинации от ковида («Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»), с момента завершения полного курса вакцинации прошло не менее 14 дней.

В качестве альтернативы можно въехать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки, либо с экспресс-тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 48 часов до путешествия.

Также туристы могут предоставить справку о перенесенном коронавирусе, выданную через 30 дней после получения первого положительного теста. Срок действия такого документа – 180 дней.

Прибывающих из-за рубежа также ожидает бесплатное экспресс-тестирование в греческих аэропортах.

/TOURBUS.RU