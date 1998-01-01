ЦИФРА НЕДЕЛИ: С января по август Турцию посетили 2,46 млн россиян

По данным официальной статистики Министерства культуры и туризма Турции, на которую ссылается АТОР, за 8 месяцев 2021 года (январь-август) Турцию успели посетить 2 460 537 российских туристов.

Это на 218% больше, чем за аналогичный период 2020 года, но на 49% меньше, чем за 8 месяцев 2019, допандемийного, года.

По итогам января – августа Россия остается на первом месте по объемам турпотока в Турцию с большим отрывом от конкурентов. Доля россиян среди всех иностранных туристов в Турции составила 17,5%.

Второе место – у Германии. За 8 месяцев 2021 года из этой страны в Турцию приехали 1 871 801 турист (доля в турпотоке 13,3%, снижение количества туристов по сравнению с 2019 годом на 44,7%), на третьем месте – Украина с 1 441 708 туристов (доля в турпотоке 10,25%, увеличение количества туристов по сравнению с 2019 годом на 30,3%).

По итогам 8 месяцев 2021 года россиян в Турции оказалось больше, чем немцев, на 31,5% и на 70,7% больше, чем украинцев, поток которых, тем не менее, по сравнению с допандемийным периодом количественно вырос, а не уменьшился (в сравнении с Россией и Германией).

В августе 2021 года в Турцию приехали 906 060 российских туристов. Это на 12,2% больше, чем в июле (807 753 человека). Доля россиян в общем количестве иностранных туристов в Турции в августе оказалась выше, чем по итогам 8 месяцев, и составила 22,75%. Таким образом, почти каждый четвертый турист в Турции в августе был из России.

Разрыв России со странами-соперниками по доле туристов в конце лета увеличился. Так, на втором и третьем местах по объемам августовского турпотока в Турцию оказались все те же Германия (611 025 туристов, доля 15,3%) и Украина (324 272 туриста, доля 8,1%).

По данным статистики Министерства культуры и туризма Турции, самой посещаемой иностранцами провинцией этой страны по итогам 8 месяцев оказалась Анталья (5 081 752 иностранных туриста). По данным аэропорта Антальи, из них 1 792 000 пассажиров (35,3%) были из России.

Таким образом, доля курортов провинции Анталья в общем объеме российского турпотока в Турцию по итогам 8 месяцев 2021 года составляет 73%. Остальные россияне выбирали отдых преимущественно на курортах Эгейского побережья Турции и в Стамбуле.

Отметитм, что в ходе пресс-конференции в начале сентября исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе заявила, что "Самое популярное зарубежное направление – это Турция, здесь нет сюрпризов. По предварительной оценке, до конца года она примет 4-4,5 млн российских туристов. Это больше, чем в 2020 году, но меньше, чем в 2019, когда было почти 6 млн наших туристов на этом направлении. За летний сезон, если говорить о летних месяцах плюс сентябрь, в Турции побывало 2,3-2,4 млн человек. И это больше, чем в 2020 году.

"Турция была закрыта с 15 апреля по 22 июня, и сезон был сильно усеченным. Тем не менее, это направление номер 1, и, несмотря на то, что оно не достигла показателей 2019 года, сезон можно считать успешным", — добавила она.