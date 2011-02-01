Профессионалы индийского туризма просят власти «открыть» Гоа уже через неделю

На днях Оперштаб РФ разрешил начать полеты из Москвы и Петербурга в Гоа с 5 октября

Ассоциация путешествий и туризма Гоа (TTAG) обратилась в Минтуризма Индии с просьбой разрешить въезд иностранным туристам в штат с 1 октября и возобновить туда чартерное авиасообщение, сообщает сегодня газета Hindustan Times.

«Ассоциация предложила сделать открытие Гоа с 1 октября поэтапным, и поначалу разрешить иностранным туристам прилетать в провинцию в рамках туристических коридоров – договоренностей между странами с наиболее стабильной эпидемиологической обстановкой и хорошими темпами вакцинации», — пишет издание, которое цитирует «Интерфакс».

Как отмечает газета, чартерные самолеты, на которых прилетали в Гоа туристы из Европы, в том числе из России, составляют 92% всей чартерной перевозки страны.

«Туроператорам нужно время для планирования программ, авиакомпаниям нужно получить разрешения на полеты. Также сотрудников острова надо подготовить к проведению проверки прибывающих туристов на наличие сертификата вакцинации или ПЦР-теста на коронавирус. Нужно создать условия, аналогичные тем, которые действуют для внутренних туристов», — считают в TTAG.

Как сообщает газета, премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего недавнего визита в Гоа заявил, что власти стремятся ослабить запрет на въезд иностранных туристов. «Мы принимаем меры по возобновлению международного туризма.

В частности, мы разработали программу, по которой первые 500 тысяч иностранных туристов получат бесплатные визы, а турбизнес получит кредиты и льготы для поддержания своей деятельности», — напомнил он.

Г-н Моди отметил, что иностранные туристы, как правило, путешествуют большими тургруппами на 14-21 день, а внутренние туристы – в среднем на 3-7 дней.

Напомним, что с января Россия возобновила авиасообщение с Индией, сейчас два рейса в неделю по маршруту Москва – Дели выполняют «Аэрофлот» и Air India.

Кроме того, по решению Оперштаба, принятому в эту среду, с пятого октября авиакомпания разрешено летать по маршрутам Москва – Гоа и Санкт-Петербург – Гоа с частотой один рейс в неделю на каждом

Россиянам для путешествия в Индию нужна виза, ее можно оформить онлайн, в визовом центре посольства страны в Москве или же в консульствах в Санкт-Петербурге или Владивостоке. Стоимость визы – около 2 тыс. рублей. При этом Однако пока туристические поездки для россиян в Индию пока что запрещены.

/TOURBUS.RU