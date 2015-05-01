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Британия отменяет «светофор»

Британское правительство внесло существенные изменения в правила въезда в страну

Как сообщили нам в компании BSI Group и подтвердили в Ассоциации туроператоров, британское правительство внесло изменения в правилах международных поездок. С 4 октября система «светофор», предусматривающая разные требования к путешественникам, прибывающим из стран, включенных в зеленый, желтый или красный списки, будет пересмотрена.

С октября останется всего два списка: «красный» список стран и территорий повышенного риска, где распространены новые штаммы коронавируса, и страны «остального мира», включая Россию.

По словам главы британского Минтранса Гранта Шэппса, новые правила первоначально коснутся лишь Англии, так как власти Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса имеют возможность устанавливать собственные форматы въезда, - отмечает АТОР.

Право въезда в Англию из стран «красного» списка по-прежнему будут иметь только британские граждане или обладатели видов на жительство в Соединенном Королевстве. При возвращении им надо будет провести 10 дней на карантине в отелях-обсерваторах за свой счет.

В настоящий момент в красный список входят около 50 стран, при этом с 22 сентября из него исключили Бангладеш, Египет, Кению, Мальдивы, Оман, Пакистан, Турцию и Шри-Ланку.

На этом фоне британские туроператоры уже заявили о постановке с 23 сентября полетных программ в Турцию (Анталья и Даламан) и Египет (Хургада и Марса-Алам).

Условия въезда из всех остальных стран, включая Россию, с 4 октября будут зависеть от наличия прививки от COVID-19 и типа вакцины.

Полностью привитые туристы освобождаются от карантина и с октября им придется сдавать меньше тестов на коронавирус. Для них отменят ПЦР-тест перед вылетом, а с 22 октября вместо дорогостоящих ПЦР-тестов на карантине (130 – 140 фунтов) разрешат сдавать экспресс-тест на антигены (33 фунта).

Но Великобритания признает лишь сертификаты вакцинации препаратами, одобренными в США и странах ЕС - AstraZeneca, Pfizer, Moderna, а также однокомпонентная Johnson & Johnson.

Поэтому вводимые с октября послабления не коснутся большинства путешественников из тех стран, вакцины которых Великобритания пока не признает (включая «Спутник V»).

Таким образом, путешественники из России вне завистимости от вакцинации по-прежнему должны сдавать анализ на COVID-19 перед вылетом, ПЦР-тесты на ковид на второй и восьмой день после прилета, а также самоизолироваться на 10 дней после прибытия.

Карантин можно будет завершить досрочно, сдав еще один ПЦР-тест на коронавирус через пять дней после въезда в Англию.

Напомним, что регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией было возобновлено со 2 июня - по маршруту Москва-Лондон три раза в неделю на взаимной основе.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года из-за распространения "британского" штамма коронавируса в этой стране. Сначала авиасообщение прекращалось до 12 января 2021 года, однако затем ограничения неоднократно продлевались.

Отметим также, что, по состоянию на вчерашний день, зв все время коронавирус в Великобритании был обнаружен у 7,53 млн человек. Вчера количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 31,3 тыс. При этом от ковида вчера скончались 204 человека.

/TOURBUS.RU

