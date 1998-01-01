Горнолыжники собираются в Шерегеш и на Красную Поляну

Горнолыжные туры по акциям раннего бронирования на курорты горнолыжные курорты страны пользуются спросом у российских туристов, сообщили ведущие туроператоры.

Так, как сообщает сегодня пресс-служба туроператора «TUI Россия», «наши специалисты отмечают в сентябре резко возросший интерес туристов к раннему бронированию горнолыжных туров. Лидером спроса среди российских горнолыжных направлений туроператора по итогам продаж сентября стал Шерегеш, куда туроператор уже второй сезон организует собственную чартерную программу. Старт продаж горнолыжных туров был дан еще летом – в августе, но именно сейчас по мнению туроператора они перешли в активную фазу».

«В предстоящем зимнем сезоне чартерная цепочка TUI из Москвы в Новокузнецк стартует 5 декабря 2021 года и продлится до 17 апреля 2022 года. Такое заблаговременное начало полетной программы предопределено самым ранним из российских курортов началом зимнего сезона в Шерегеше, что дает возможность удовлетворить спрос туристов на горнолыжные туры в период до новогодних каникул.

Первые заезды – 5, 12, 19 и 26 декабря и далее по расписанию еженедельно по воскресеньям. Рейсы U6 1893/U6 1894 в Новокузнецк будут выполняться на Airbus-320 «Уральских авиалиний», - добавили в компании.

В свою очередь, в пресс-службе "Интуриста", которую цитирует сегодня «Интерфакс», сообщили, что традиционно высоким спросом пользуются горнолыжные туры на Красную Поляну по акциям раннего бронирования. В августе первым туры в продажу выставил "Курорт Красная Поляна", затем "Роза Хутор" и "Газпром".

"Бронировать туры начали уже в августе, а глубина продаж достигает марта. По акциям раннего бронирования до конца сентября еще можно приобрести туры со скидками до 30%", — пояснили в пресс-службе.

Также "Интурист" занимается продажами туров на Домбай и в "Архыз" в Карачаево-Черкессии, но интерес к этим курортам пока ниже, чем к Красной Поляне.

В компании также добавили, что пока преждевременно сравнивать спрос на туры по акциям раннего бронирования с аналогичным периодом прошлого года, поскольку еще есть надежда на открытие для российских туристов зарубежных горнолыжных курортов.

"Полная картина будет понятна ближе к началу горнолыжного сезона: все будет зависеть от того, будут ли россиянам доступны традиционные популярные горнолыжные альпийские курорты Австрии, Франции и Италии в этом зимнем сезоне", — заключили в "Интуристе".

"Учитывая антиковидные ограничена в Краснодарском крае, горнолыжным курортам в Сочи в этом зимнем сезоне могут составить конкуренцию Болгария, Сербия и Турция", — резюмировали в "Интуристе".

/TOURBUS.RU