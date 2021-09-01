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По России полетит Citrus

В компании S7 объяснили, как было выбрано название для нового отчественного лоукостера

Новый российский лоукостер, который создлает компания S7, будет называться Citrus, сообщает сегодня пресс-служба перевозчика.

"Название не только отражает цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий", — добавляет компания.

Компания отмечает, что маршрутная сеть нового перевозчика будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России, в обход Москвы и Московской области.

Фирменным цветом нового перевозчика станет розовый, в этот цвет будут покрашены самолеты компании, он же присутствкет и на логотипе лоукостера (на фото).

Напомним, что в конце июля глава Совета директоров авиакомпании S7 Татьяна Филева официально заявила, что ровно через год перевозчик планирует запуск дочерней бюджетной авиакомпании.

Известно, что лоукостер будет базироваться в регионах страны, а в качестве его потенциальных баз рассматриваются Омск, Челябинск и Казань. В 2022 году новый перевозчик будет летать по 22 направлениям России и стран СНГ, а в 2024 году — уже по 66-ти. В проект на первом этапе вложат до трех млрд рублей.

Парк лоукостера будет полностью состоять из новых самолетов Airbus A320neo. Предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров уже подписано. В первые три года авиакомпания намерена докупать шесть-восемь воздушных судов ежегодно. Предполагается, что к 2024 году парк будет насчитывать более 20 самолетов.

В компании ожидают, что пассажиропоток в первый год составит около миллиона человек, а спустя два года удастся достичь шести-семи миллионов. Продажа авиабилетов откроется весной 2022 года.

«Я прогнозирую успех в этом начинании у авиакомпании S7, потому что компания в какой-то момент показала модель работы в сложных условиях резкого падения подвижности населения и спроса. Хорошо, что новый лоукостер предполагается задействовать на межрегиональных рейсах. Именно в этом сегменте, минуя Московский авиационный узел, есть дефицит доступной и бюджетной прямой авиаперевозки.

Кроме того, Россия сможет быстрее восстанавливать авиационную отрасль именно за счет внутренних рейсов", — заявил ранее, комментируя эту новость, вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Напомним, что сейчас в России работает лишь один официальный лоукостер — компания «Победа». Между тем о желании перейти на лоукост-модель ранее неоднократно заявляла компания «ЮТэйр», а кроме того минувшим летом стало известно и о подобных планах, возникших и у авиакомпании «Ред Вингз».

/TOURBUS.RU