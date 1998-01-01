Новости Skift Recovery: Россия вошла в тройку мировых лидеров по темпам активности туррынка Американская исследовательская компания Skift опубликовала отчет о восстановлении туротрасли в 22-х ведущих странах

Индекс активности туристического рынка, ежемесячно составляемый американской исследовательской платформой Skift, в августе достиг в России максимума – 85,1 пункта. Это значительно выше среднего уровня по миру (60 пунктов),- сообщает сегодня газета «Ведомости». Россия показала самый заметный рост индикатора в августе – с 73,4 пункта в июле до 85,1 Этому способствовало открытие авиасообщения с курортами Египта и одобрение властями Таиланда российской вакцины «Спутник V», считают аналитики Skift. Индекс Skift Recovery рассчитывается на основе ряда индикаторов. Учитываются и данные отрасли (например, спрос на бронирование отелей, на авиаперелеты и аренду автомобилей), и макроэкономические показатели (безработица, промышленное производство, розничные продажи и доходность фондового рынка). Также Skift считает загруженность отелей, доход на гостиничный номер (RevPAR), коэффициенты загрузки авиарейсов и гостиничного фонда. Индекс составляется с начала 2020 г. для 22 крупнейших экономик мира с развитым туристическим сектором. За базу (100 пунктов) берутся аналогичные показатели доковидного 2019 года. «Также сильно коррелирует с темпами восстановления туротрасли количество новых заражений COVID-19. В июне и июле заражения росли, и мы видели стагнацию на рынке туризма. В августе ситуация с заражениями улучшилась. В сентябре заражения снова начинают расти, поэтому восстановление туротрасли, вероятно, замедлится», – сообщил в комментарии «Ведомостям» старший аналитик Skift Ваутер Геертс. Кроме России значительное увеличение спроса на туристические услуги в августе относительно июля 2021 г. демонстрировали ЮАР (рост с 40 до 48 пунктов), Гонконг (с 28 до 34 пунктов), Индия (с 50 до 59 пунктов), Испания (с 63 до 74 пунктов) и Аргентина (с 41 до 47 пунктов). Только у двух стран значение индекса выше российского. У Мексики, по расчетам Skift, 100,9 пункта, т. е. туризм здесь в августе уже превзошел допандемийный уровень, а у Бразилии – 88,9 пункта. В России восстановление туристического рынка происходит прежде всего за счет развития внутренних перевозок, считают аналитики Научно-исследовательского финансового института Минфина России. За январь – июль на внутренних авиарейсах перевезено уже на 18% больше пассажиров, чем в 2019 г., – 48,5 млн человек. Россия, Испания, Германия, Великобритания и Турция относятся сейчас к наиболее оживленным по авиатрафику странам, подытожили эксперты. Помог росту трафика и большой отложенный спрос на поездки за 2020 г., говорит ведущий эксперт Центра инфраструктурных проектов ВШЭ Андрей Крамаренко. «Согласно исследованиям наших германских коллег, несмотря на кризис, накопления людей выросли и были направлены на восполнение этого спроса», – объясняет он. Способствовали увеличению перевозок и довольно лояльные пандемийные ограничения российских властей, признает эксперт. «Отсутствие роста стоимости авиабилетов, наличие большого частного или неклассифицированного фонда для размещения на российском юге способствовали восстановлению путешествий в стране», – добавляет вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин более скептично оценивает восстановление международных поездок из России. «Путешествия в сегменте выездного и въездного туризма для России восстановились до 25 и 15% от допандемийного уровня соответственно», – говорит он. Восстановление выездного туризма из России до уровня 2019 г. возможно не раньше 2025 г., полагает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Сейчас он несколько вырос за счет открытия Турции и Кипра и к концу августа составлял 1,9 млн человек (это около 40% к уровню 2019 г.), пояснил он. «Ожидаем, что в пиковые периоды 2022 г. международный туризм вырастет до 3 млн человек в месяц (июль – август 2022 г.)», – говорит эксперт. /TOURBUS.RU

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