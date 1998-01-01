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Черное море — самое дорогое

Компания Aviasales и банк «Тинькофф» провели совместное исследование структуры трат российских туристов на курортах страны минувшим летом

Траты россиян на курортах Черного моря с мая по август оказались самыми высокими по стране и составили в среднем 70-75 тыс. рублей на семью без учета расходов на дорогу, показало исследование, которое совместно провели сервис по бронированию авиабилетов Aviasales и банк «Тинькофф».

Выяснилось, что больше всего россияне этим летом потратили на проживание – около 50%, при этом дороже всего обходилось проживание в Анапе – в среднем, 40 тыс. рублей, за ней следуют Сочи (35 тыс. рублей) и Крым (34,13 тыс. рублей). При этом по общим тратам на черноморском побережье лидирует Крым – 76,3 тыс. рублей.

На еду в заведениях общепита в поездке путешественники тратят примерно 7-9 тыс. рублей, на продукты в супермаркетах – 4,4-6 тыс. рублей. Около 20% расходов в поездке туристы оплачивают наличными.

В Санкт-Петербурге путешественники потратили в среднем с мая по август 62 тыс. рублей. Среди популярных направлений России Петербург занимает первое место по тратам на фастфуд. Расходы туристов в этой категории во время поездки — 4,4 тыс. рублей. При этом траты в ресторанах и кафе города схожие.

Средняя длительность поездки в Петербург, по данным исследования, составляет 5 дней. Расходы на проживание здесь – около 25 тыс. рублей.

Траты российских туристов в Калининграде составили в среднем 52 тыс. рублей, из них почти половина (22 тыс. рублей) – это расходы на проживание. На сувениры, одежду и прочие покупки, например, еду на рынках россияне потратили 6,7 тыс. рублей, около 20% расходов в путешествии было оплачено наличными.

Согласно исследованию, на путешествия в Краснодар, Кавминводы, Пятигорск и Махачкалу туристы тратили в среднем 57-70 тыс. рублей без учета стоимости авиабилетов. На проживание в Краснодаре туристы в среднем тратили 23,5 тыс. рублей, в Кавминводах, Пятигорске и Махачкале – в среднем 24 тыс. рублей.

На продукты в супермаркетах здесь было потрачено в среднем 4 тыс. рублей, на сувениры и прочие покупки – 9 тыс. рублей.

/TOURBUS.RU