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23 сентября
Meliа и Iberostar вновь открывают около сорока своих отелей на Кубе
Решение международных гостиничных сетей связано с предстоящей отменой большинства ограничительных мер для туристов
Постепенная отмена кубинскими властями ограничений по приему иностранных туристов стала поводом для гостиничных сетей Meliá Hotels International и Iberostar возобновить работу своих отелей в этой карибской стране, - сообщили сегодня в Ассоциации туроператоров.
Так, Meliá в ноябре перезапустит на Кубе 18 отелей. Снова откроются Meliá Habana и Tryp Habana Libre в Гаване; Paradisus Varadero, Meliá Internacional Varadero, Meliá Las Antillas и Sol Palmeras в Варадеро.
Также возобновят прием туристов отели Meliá в Сьенфуэгосе, Кайо-Санта-Мария, Кайо-Коко и Ольгин.
В свою очередь Iberostar заявила о повторном открытии 18 отелей на Кубе в период с 1 ноября по январь 2022 года. В зимнем сезоне готовятся принимать туристов Grand Packard в Гаване, два отеля в Варадеро, один на Кайо-Энсеначо и еще один на Кайо-Гильермо. Также возобновят работу гостиницы в Тринидаде и курорте Ольгин.
Все отели будут применять санитарные протоколы. В каждом учреждении будет работать круглосуточная медицинская бригада для обеспечения безопасного пребывания туристов.
Напомним, что ранее на встрече с туркомпаниями Советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона подтвердил, что с 15 ноября страна намерена полностью «открыться» для российских туристов.
Он подчеркнул, что вакцинация на Кубе идет высокими темпами, а наличие собственных препаратов позволяет увеличивать ее эффективность.Как ожидается, к ноябрю этого года процент сделавших прививку кубинцев доведут до 90%. В связи с чем с 15 ноября будут отменены практически все ограничительные меры для туристов.
«С 15 ноября Куба полностью отменяет ПЦР-тесты для российских туристов. – заявил он. – Кроме того, больше не будет тестов на антигены, да и требования о вакцинации предъявлять не станут. Хотя рекомендация о необходимости сделать прививку для собственного спокойствия сохранится».
При этом проверку здоровья станут предпринимать только в отношении тех гостей, у которых наблюдаются те или иные признаки заражения болезнью.
По его словам, с этой даты будут отменены и запреты о перемещении по острову, а также появятся рейсы в Гавану. «В настоящее время возможность организации полетов в Гавану и другие города Кубы из России активно обсуждается. – сообщил он. – Скорее всего, решение будет принято в самом ближайшем будущем».
В этой связи г-н Эскалона выразил большую надежду на рост турпотока и России и заверил, что гостей из РФ на Кубе очень ждут.
Отметим также, что узнать подробности темпов восстановления кубинского туризма и встретиться с представителями ведущих гостиничных комплексов острова Свободы можно будет в ходе Workshop Autentica Cuba!, который пройдет в октябре в Уфе, Челябинске, Екатеринбурге и Тюмени.
/TOURBUS.RU
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