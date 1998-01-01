Новости Оперштаб разрешил начать рейсы в Гоа, Шарджу и на Тенерифе Кроме того, Оперштаб разрешает установить авиасообщение с пятью странами, включая Данию

Россия с пятого октября возобновляет авиасообщение с пятью странами, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. "Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба, по итогам принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года авиасообщения со следующими государствами: Дания, Джибути, Новая Зеландия, Перу и ЮАР", — сообщили в оперштабе журналистам в среду. Уточняется, что решение принято с учетом эпидобстановки в этих странах. В сообщении говорится, что авиасообщение с Джибути по маршруту Москва — Джибути разрешено осуществлять с частотой два рейса в неделю. Также по два рейса в неделю могут летать в Данию по маршруту Санкт-Петербург — Копенгаген. Кроме того, авиасообщение с Новой Зеландией по маршруту Москва — Веллингтон разрешено выполнять с частотой два раза в неделю, в Перу по направлению Москва — Лима — два рейса в неделю, в ЮАР по маршруту Москва — Кейптаун и Москва — Йоханнесбург — два рейса в неделю на каждом маршруте. Отметим, что въезд в Данию для туристов из РФ пока невозможен, можно въехать только с существенными основаниями (ВНЖ, недвижимость, срочные гуманитарные визиты, учеба, работа и пр.) Государство Джибути в Восточной Африке, начиная с 21 июня открыто для туристов (сафари, пляжный отдых), но пускает к себе без карантина только вакцинированных (вакцина "Спутник V" признается). Перу с 1 октября готово в ограниченном режиме принимать вакцинированных туристов, при этом о признании "Спутника" не сообщается. ЮАР принимает всех граждан РФ, в том числе с туристическими целями. Между тем ранее прямых рейсов в эти три страны из России не было. Наконец, поставить прямой беспосадочный рейс из России в Новую Зеландию вообще технически невозможно из-за огромного растояния между нашими странами. При этом всех прилетающих в страну ждет двухнедельный карантин.

Кроме того, перевозчикам разрешено расширить полетные программы в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан и на Шри-Ланку. Так, в дополнение к существующей перевозке в Дубай и Абу-Даби официально разрешен маршрут Москва – Шарджа с частотой 3 рейса в неделю. Кроме, того авиакомпании смогут выполнять рейсы в Индию по маршрутам Москва - Гоа, Санкт-Петербург - Гоа, Санкт-Петербург - Дели с частотой 1 раз в неделю. Кроме того, можно летать также в Испанию из Москвы на остров Тенерифе два раза в неделю. В то же время Россия продлила ограничение на авиасообщение со Танзанией до 1 ноября — сообщил Оперштаб. Отметим, что буквально позавчера СМИ Индии сообщили, что власти страны планируют открыть страну для иностранных туристов.Об этом они объявят в ближайшие десять дней, сообщил портал Livemint со ссылкой на представителя МВД республики. "Решение об открытии Индии для иностранных туристов впервые за последние 1,5 года принимается в связи с сокращением числа зараженных в стране. МВД страны в настоящее время обсуждает условия открытия: его планируют сделать поэтапным, чтобы отслеживать эпидемиологическую ситуацию", — пишет издание. Как отмечает портал, первые 500 тысяч иностранных туристов получат бесплатные визы, это, по мнению властей Индии, будет способствовать возрождению туристической и авиационной отрасли. Предполагается, что акция продлится до 31 марта 2022 года или до момента, когда будут выданы все пятьсот тысяч туристических виз. Льготой по оформлению бесплатной визы турист сможет воспользоваться один раз. В январе Россия возобновила авиасообщение с Индией, сейчас выполняются два рейса в неделю по маршруту Москва – Дели, их выполняют "Аэрофлот" и Air India. Однако туристические поездки запрещены. Россиянам для путешествия в Индию нужна виза, ее можно оформить онлайн, в визовом центре посольства страны в Москве или же в консульствах в Санкт-Петербурге или Владивостоке. Стоимость визы – около 2 тыс. рублей. Что же касается Испании, в мае 2021 года визовый центр Испании в Москве возобновил прием заявлений от россиян, у которых уже были визы в страну сроком действия не меньше года. Сейчас Испания принимает туристов из всех стран, которые привились препаратами, признанными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Также власти страны активно лоббируют принятие российской вакцины «Спутник V» для въезда в ЕС, однако пока что препарат не одобрен, поэтому наших туристов страна не принимает. /TOURBUS.RU

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