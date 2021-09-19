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Туристов эвакуируют с острова Ла Пальма, входящего в Канарский архипелаг

Офис по туризму Тенерифе прокомментировал нам ситуацию на Канарах в связи с извержением вулкана Кумбре-Вьеха

Выбросы лавы от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла Пальма, который входит в Канарский архипелаг в Атлантическом океане, привели к эвакуации тысяч человек, в том числе туристов, сообщают сегодня европейские СМИ.

С острова Ла Пальма на Тенерифе вывезено уже около 360 туристов. Еще около 180 ожидают эвакуации в ближайшее время. Полностью эвакуировано четыре населенных пункта.

По словам экспертов, если лава достигнет океана, то существует риск выбросов токсичных газов и взрывов.

Согласно данным Института вулканической активности Канарских островов, лава температурой выше 1 тыс. градусов по Цельсию двигается со скорость около 700 метров в час. Главным образом, потоки лавы двигаются по практически ненаселенным районам острова.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес в связи со слоившейся ситуацией отложил отъезд в Нью-Йорк и прибыл на остров. Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.

Между тем, как сообщили нам сегодня в Офисе по туризму Тенерифе, «Тенерифе не пострадал из-за извержения вулкана на острове Ла Пальма, на острове в данный момент безопасно и спокойно.

Острова Ла Пальма и Тенерифе относятся к архипелагу Канарских островов, их разделяет 140 километров морской территории. Поэтому сейсмологическая ситуация на Ла Пальме не влияет на жизнедеятельность Тенерифе, его туристический сектор, а также воздушное сообщение.

Ситуация на острове Ла Пальма постепенно нормализуется и в настоящее время полностью контролируется местными властями. Все местные жители, находившиеся в зоне риска эвакуированы и размещены в жилые дома в безопасной местности».

Как добавили в турофисе, «Канарские острова — это вулканическая территория, оснащенная специализированным научным и техническим оборудованием, благодаря которому высококвалифицированный персонал может быстро реагировать в подобной ситуации. Несмотря на необычайное природное явление на острове Ла-Пальма, угрозы для жизни человека нет».

Отметим, что в 2019 году на Канары приехало 13 млн иностранных гостей (из них 5 млн – британцы). Доходы от туризма обеспечивают 35% ВВП и 40% рабочих мест архипелага.

Напомним, что Россия восстановила регулярное авиасообщение с Испанией со вчерашнего дня. В мае 2021 года визовый центр Испании в Москве возобновил прием заявлений от россиян, у которых уже были визы в страну сроком действия не меньше года.

Сейчас Испания принимает туристов из всех стран, которые привились препаратами, признанными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Также власти страны активно лоббируют принятие российской вакцины «Спутник V» для въезда в ЕС, однако пока что препарат не одобрен, поэтому наших туристов страна не принимает.

/TOURBUS.RU