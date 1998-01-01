Новости Эксперты: Помощь государства турбизнесу эффективна, но нуждается в корректировке Специалисты туризма и представители власти обсудили меры поддержки туротрасли

Во время состоявшегося в рамках проекта «Знай наше: зима 2021/22» обсуждения мер поддержки турбизнеса специалисты заявили, что в целом они оказались очень своевременными и эффективными. Однако некоторые нюансы все же нуждаются в корректировке, - сообщает наш специальный корреспондент. Говоря о помощи сфере гостеприимства, Елена Лысенкова, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму, подчеркнула, что его получатели должны понимать – государство готово стимулировать предпринимательскую инициативу, однако не может и не должно обеспечивать полный объем инвестиций в развитие той или иной идеи. «Подавляюшая часть участников грантовых конкурсов это очень хорошо понимает, - считает она. – Поэтому в большей части одобренных 474 проектов грант занимает не более 10-15% от общего необходимого объема инвестиций». Она сообщила, что грантовые меры поддержки будут продолжены и станут охватывать все новые сферы, однако при этом основная часть по-прежнему будет направлена на улучшение инфраструктуры туризма, включая оборудование пляжей, строительство глэмпингов, кемпингов и пр. Юлия Верхушина, глава Агентства по туризму Красноярского края, подтвердила: поддерживать турбизнес готовы не только на федеральном уровне. По ее словам, из регионального бюджета ежегодно на эти цели выделяется около 300 млн рублей, которые предполагают организацию помощи по самым разным направлениям. «В первую очередь гранты нужны, конечно, на развитие инфраструктуры. – уверена она. – На эти цели мы ежегодно выделяем 75 млн рублей, который предназначены для муниципалитетов». Кроме того, в регионе имеется и целый ряд других мер поддержки турбизнеса, в числе которых субсидии гостиницам для приема школьников, студентов и пенсионеров в несезон, стимулирование развития экскурсий по воде, инклюзивного туризма и придорожного сервиса. «У нас есть даже отдельная программа, ориентированная на развитие сети мобильных туалетов». – пояснила она. Вместе с тем она тоже подчеркнула: «Мы не хотим «посадить» турбизнес полностью на гранты - люди должны понимать, что это только поддержка». В свою очередь, Илья Уманский, руководитель компании «Алеан» и председатель комитета по внутреннему туризму РСТ, уверен, что Ростуризм действует правильно. «Можно отметить и грантовую программу, и поддержку чартерных рейсов, - констатировал он. – Однако самое главное достижение в этом направлении – появление программы кэшбека, которая является наиболее эффективным инструментом по стимулированию спроса». «Неплохой результат этого сезона обеспечен как раз наличием программы кэшбека. – отметил он. - Ростуризм создал уникальный инструмент, который можно использовать в разных направлениях». Согласилась с этим и Ирина Слесарева, генеральный директор туристической компании «АРГО». Впрочем, она назвала и «узкие» места. В частности, отметила большие сложности, связанные с оформлением земельных участков, а также необходимость выполнения большого объема работ по оформлению документов для грантов и т. д. «Если у претендента вопрос с землей не решен, надеяться на получение гранта нет оснований. – отметила она. – По нашему опыту могу сказать, что у нас целый год отдельно выделенный человек занимался только новыми проектами, связанными с организацией поддержки со стороны государства и региона». Кроме этого, она и другие участники обсуждения подчеркнули, что подчас участие в программах поддержки оказывается невозможным из-за того, что компания-претендент не может предъявить полностью прозрачную «бухгалтерию» или не соответствует критериям по выплате зарплаты и проч. «Для того чтобы участвовать в таких программах, деятельность предприятия должна осуществляться исключительно «по-белому», - констатировала Елена Лысенкова. – К сожалению, в российском турбизнесе часть компаний по-прежнему работает в «серой» зоне, и поэтому не попадает в число потенциальных получателей поддержки со стороны федеральных и региональных властей». /TOURBUS.RU

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