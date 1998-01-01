"Аэрофлот" стал назначенным перевозчиком на рейсах в Канкун

Национальный перевозчик планирует летать на мексиканский курорт три раза в неделю начиная со 2 ноября

Авиакомпания "Аэрофлот" получила статус назначенного перевозчика для выполнения регулярных пассажирских рейсов Москва — Канкун (Мексика). Компания сможет летать по этому направлению до семи раз в неделю, следует из материалов на сайте Росавиации.

О том, что "Аэрофлот" планирует начать полеты в Мексику, а также Доминикану, Маврикий и Иорданиюсообщал в августе глава компании Михаил Полубояринов.

По данным сервиса "Яндекс-расписание", рейсы "Аэрофлота" из Шереметьево в Канкун начнутся со 2 ноября и будут выполняться до конца марта с частотой три раза в неделю.

Напомним, что Оперштаб РФ по борьбе с COVID-19 разрешил запустить прямое авиасообщение с Мексикой с 25 мая, сейчас рейсы Москва — Канкун выполняют туроператоры Anex Tour/ "Интурист" (авиакомпания AZUR air) и "Пегас Туристик" (авиакомпания Nordwind).

Для въезда в Мексику туристам не нужно соблюдать карантин или предъявлять результаты ПЦР-теста.

При въезде на территорию Мексики и обратно в Россию каждому путешественнику необходимо заполнить при этом "Анкету для выявления факторов риска у путешественников" (Cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros).

Граждане России могут оформить через сайт посольства электронное разрешение (электронную визу), если они однократно въезжают в Мексику воздушным путем и авиакомпаниями, входящими в группу IATA (для туристов со сроком пребывания в стране до 180 дней и однократным прилетом).

По статистике министерства туризма Мексики, в 2019 году страну посетили более 74 тыс. туристов из России, что на 35% превысило показатели 2018 года. Основной рост шел за счет чартерных перевозок на мексиканские курорты.

/TOURBUS.RU