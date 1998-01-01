Новости С берегов Невы на Красное море теперь можно попасть без пересадок Пока что число рейсов в Египет из Петербурга и стоимость туров не позволяют говорить о возвращении к былым показателям

В настоящее время прямая перевозка из Петербурга на курорты Красного моря крайне ограничена: фактически речь идет только о рейсах компании Nord Wind, которые уже имеются в расписании аэропорта Пулково, - сообщает наш петербургский корреспондент. Кроме того, Coral Travel заявил о возможности с 28 сентября доставлять туристов из города на Неве в Шарм-эль-Шейх лайнерами компании Air Cairo: ожидается, что ее самолеты станут летать дважды в неделю в Шарм-эль-Шейх и один раз в неделю в Хургаду. В ближайшее время в число перевозчиков может войти и главный для Пулково перевозчик, авиакомпания «Россия», которая может получить допуск на выполнение ежедневных рейсов на Красное море. И если это произойдет, конкурентное преимущество получит ее давний туристический партнер – «Библио-Глобус». Однако в целом даже такие меры вряд ли позволят достичь былых показателей. Стоит напомнить: до катастрофы в 2015 году в сезон из Петербурга в Египет еженедельно выполнялось по 40-50 авиарейсов. Причем летали туда самые большие воздушные суда, включая «Боинг 747», способный за раз взять на борт около полутысячи человек. В настоящее время, даже если все допуски будут реализованы, еженедельно из Петербурга в Египет станет летать не более 15 бортов. Кроме того, стоимость туров в Египет сейчас многих охлаждает, поскольку отдать 150 тыс. рублей за 7-10 дней отдыха на Красном море готовы далеко не все. «Да, желание оказаться там у туристов, безусловно, есть, - говорит менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – Однако недостаток перевозки и достаточно высокие цены на отдых нередко этот интерес гасят. Фактически получается, что сейчас отдохнуть в Турции можно дешевле». Вместе с тем она и ее коллеги признают, что вместе с «раскаткой» египетского направления и приближением «высокого» сезона оно вполне может «выстрелить», поскольку выбора у туристов нет. «В отличие от Москвы, в Петербурге прямых перелетов на отдых за рубеж – «кот наплакал», - отмечает глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. – А на зиму их вообще почти не остается: пока, кроме рейсов в Доминикану и ОАЭ, нет практически ничего. Поэтому появление прямой перевозки в Египет, конечно, будет весьма кстати». Вместе с тем эксперты полагают, что до появления чартеров говорить о возобновлении прежних объемов не приходится, а истинный размер спроса на Египет можно будет определить только после того, как из Пулково улетят первые за последние почти семь лет самолеты на курорты Красного моря. /TOURBUS.RU

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