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22 сентября
С берегов Невы на Красное море теперь можно попасть без пересадок
Пока что число рейсов в Египет из Петербурга и стоимость туров не позволяют говорить о возвращении к былым показателям
В настоящее время прямая перевозка из Петербурга на курорты Красного моря крайне ограничена: фактически речь идет только о рейсах компании Nord Wind, которые уже имеются в расписании аэропорта Пулково, - сообщает наш петербургский корреспондент.
Кроме того, Coral Travel заявил о возможности с 28 сентября доставлять туристов из города на Неве в Шарм-эль-Шейх лайнерами компании Air Cairo: ожидается, что ее самолеты станут летать дважды в неделю в Шарм-эль-Шейх и один раз в неделю в Хургаду.
В ближайшее время в число перевозчиков может войти и главный для Пулково перевозчик, авиакомпания «Россия», которая может получить допуск на выполнение ежедневных рейсов на Красное море. И если это произойдет, конкурентное преимущество получит ее давний туристический партнер – «Библио-Глобус».
Однако в целом даже такие меры вряд ли позволят достичь былых показателей. Стоит напомнить: до катастрофы в 2015 году в сезон из Петербурга в Египет еженедельно выполнялось по 40-50 авиарейсов. Причем летали туда самые большие воздушные суда, включая «Боинг 747», способный за раз взять на борт около полутысячи человек.
В настоящее время, даже если все допуски будут реализованы, еженедельно из Петербурга в Египет станет летать не более 15 бортов.
Кроме того, стоимость туров в Египет сейчас многих охлаждает, поскольку отдать 150 тыс. рублей за 7-10 дней отдыха на Красном море готовы далеко не все. «Да, желание оказаться там у туристов, безусловно, есть, - говорит менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – Однако недостаток перевозки и достаточно высокие цены на отдых нередко этот интерес гасят. Фактически получается, что сейчас отдохнуть в Турции можно дешевле».
Вместе с тем она и ее коллеги признают, что вместе с «раскаткой» египетского направления и приближением «высокого» сезона оно вполне может «выстрелить», поскольку выбора у туристов нет.
«В отличие от Москвы, в Петербурге прямых перелетов на отдых за рубеж – «кот наплакал», - отмечает глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. – А на зиму их вообще почти не остается: пока, кроме рейсов в Доминикану и ОАЭ, нет практически ничего. Поэтому появление прямой перевозки в Египет, конечно, будет весьма кстати».
Вместе с тем эксперты полагают, что до появления чартеров говорить о возобновлении прежних объемов не приходится, а истинный размер спроса на Египет можно будет определить только после того, как из Пулково улетят первые за последние почти семь лет самолеты на курорты Красного моря.
/TOURBUS.RU
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