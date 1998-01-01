Российские туроператоры начали предлагать «вакцинные туры»

Туроператоры начали предлагать российским туристам вакцинные туры за рубеж, чтобы путешественники могли привиться препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, которую цитирует «Интерфакс».

"Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим возможность путешествовать в большинство стран мира. В свою очередь, туроператоры готовы помочь туристам отправиться за границу за прививкой, признанной ВОЗ. Среди самых популярных стран для вакцинных туров – Сербия и Германия", — рассказала она.

Как отметила г-жа Ломидзе, спрос на такие туры есть: в основном запросы поступают от россиян, которые часто путешествуют за границу по гуманитарным причинам (родственники, близкие партнеры, учеба), по делам бизнеса, а также от тех, кто хочет обеспечить себе выезд в качестве туриста в страны Евросоюза.

По ее словам, наибольшим спросом у туристов пользуются вакцинные туры в Сербию. Страна бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BionTech, Astra Zeneca, Sinopharm (на выбор). Кроме того, направление для россиян безвизовое и есть регулярное авиасообщение. Для въезда в Сербию потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 48 часов до въезда в страну.

"Российские туроператоры предлагают вакцинные путевки на три дня. Как правило, они включают авиаперелет, размещение в гостинице с питанием, трансферы, получение официального подтверждения записи на вакцинацию, а также ассистента в качестве сопровождающего на прививку, все таксы и сборы, и медицинскую страховку. Стоимость тура без перелета начинается от 21 тыс. рублей на человека, с перелетом – от 50 тыс. рублей", — пояснила Ломизде.

Как отметила эксперт, вакцинный тур в Германию обойдется туристу значительно дороже. Так, прививка Pfizer/ BionTech в Мюнхене – 580 евро с человека или 50 тыс. рублей, одна доза (необходимо две прививки). Прививка Johnson & Johnson в Баден-Бадене – 870 евро с человека или 75 тыс. рублей (нужна одна прививка). В стоимость услуги входят вакцинация и оформление медицинского приглашения. Дополнительно оплачиваются услуги переводчика – от 60 евро в час (минимум 2 часа). Также потребуется отплатить перелет и проживание.

Майя Ломидзе подчеркнула, что самостоятельно записаться на прививку или прибыть на место вакцинации без предварительной записи через туроператора иностранным гражданам нельзя. В Германии это правило касается даже объекта размещения – бронь необходимо сделать только через туркомпанию.

Отметим, что, по информации АТОР, среди операторов, предлагающих сейчас «вакцинные туры» - «Русский Экспресс», BSI Group и «Веди Групп».

На прошлой неделе представители ВОЗ заявили о приостановке заявки России на одобрение "Спутника V" до проведения новой инспекции завода производителя. При этом сроки для завершения оценки и регистрации вакцины пока не называются.

Среди европейских стран "Спутник V" признают Хорватия, Кипр, Греция, Болгария, Эстония. Остальные страны ЕС разрешают въезд туристам, которые привились препаратами, одобренными ВОЗ: AstraZeneca, Janssen, Moderna и Pfizer / BionTech, а также две китайские вакцины: Sinopharm и Sinovac, - отмечает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU