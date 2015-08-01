|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
21 сентября
Costa Cruises обновила свои программы на новый круизный сезон
С мая 2022 года Costa Venezia будет предлагать круизы с отправлением из Стамбула, а затем зимой посетит Турцию, Египет, Израиль и Кипр
Компания Costa Cruises сообщила об обновлениях, связанных с программами на 2022-2023 годы. Изменения касаются двух последних инновационных судов флотилии: лайнера Costa Venezia, осуществляющего навигацию с 2019 года, и нового, строящегося на данный момент, корабля Costa Toscana.
Начиная с мая 2022 года Costa Venezia будет предлагать круизы в Турцию с отправлением из Стамбула, что является эксклюзивной новинкой. Costa Venezia укрепит позиции и расширит предложения Costa в Средиземноморье, где с марта 2022 года также будет курсировать Costa Toscana.
«Ожидая возвращения круизов в Азию, мы решили вернуть Costa Venezia в Средиземноморье, чтобы предложить поистине уникальную, никогда ранее не виданную круизную программу, которая будет доступна только с Costa. Сердцем этого нового продукта является Турция со Стамбулом, одним из самых красивых городов в мире.
В соответствии с нашим планом постепенного возобновления операций, мы также решили перенести вступление в эксплуатацию нашего нового флагмана, Costa Toscana, на март 2022 года», – заявил Роберто Альберти, коммерческий директор Costa Cruises.
Новая программа Costa Venezia в Турции включает три различных маршрута, все с посадкой и высадкой в Стамбуле. Они разработаны таким образом, чтобы обеспечить более длительные остановки в портах, что позволит гостям получить максимум впечатлений от каждого пункта назначения, посетив города с богатой историей, древние руины, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и замечательные пляжи.
С 1 мая по 13 ноября 2022 года Costa Venezia предложит два однонедельных маршрута, посвященных Турции и Греции, чередующихся друг с другом, которые также можно объединить в один 15-дневный «супертур» с 8 заходами в порт продолжительностью более 10 часов. Первый маршрут включает остановку в Стамбуле на два дня и одну ночь, прекрасные турецкие города Измир и Бодрум, остров Миконос и Афины в Греции.
Второй маршрут включает две остановки на два дня и одну ночь в Стамбуле и Кушадасах, Турция, а затем отправляется исследовать Родос и Ираклион в Грецию. Зимой 2022-23 года Costa Venezia предложит третий 12-дневный маршрут по Турции, Египту, Израилю и Кипру, в ходе которого запланировано посещение Стамбула с остановкой на два дня и одну ночь, Бодрума, Лимассола, Хайфы, опять же с остановкой на два дня и одну ночь, Александрии в Египте и Кушадасы.
Новые маршруты Costa Venezia, включающие пакеты «перелет&круиз» из всех основных европейских стран, будут доступны для бронирования с первой половины октября.
Новый флагман Costa Toscana будет поставлен в соответствии с графиком в декабре 2021 года и вступит в эксплуатацию 5 марта 2022 года. Маршрут, который судно будет предлагать с этой даты, останется неизменным: недельные круизы по Западному Средиземноморью с посещением Савоны, Марселя, Барселоны, Валенсии, Палермо, Чивитавеккьи/Рима.
Круизы Costa Toscana, первоначально запланированные с 18 декабря 2021 года до начала марта 2022 года, будет выполнять Costa Luminosa, которая, таким образом, отменит свою программу длительных зимних круизов по Средиземноморью из-за ограничений, действующих в настоящее время в Израиле.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72