Вязники и Мстёра — туристическая «целина» Владимирщины

В ходе очередного инфотура по Владимирской области туроператоры и журналисты познакомились с пока еще неизвестными туристическими возможностями центра народных промыслов

Информтур для туроператоров и журналистов, посвящённый брендовым туристическим маршрутам Владимирской области, организованный региональным ТИЦ включил восточную часть региона, пока мало известную на туристическом рынке — Ковров, Вязники, Мстёру (на фото) и Гороховец, стоящие, как и Владимир, на реке Клязьме, - сообщает наш специальный корреспондент.

Стоящий на Вязниковско-Гороховецком плато город Вязники (население - 35 тыс. чел. 93 км от Владимира по федеральной трассе М7), до недавнего времени пребывал, тем не менее, вдали от наезженных туристических дорог.

Получившие статус города в 1778 г. Вязники (от древнерусского слова, обозначавшего вязовые леса), в прошлом - Вязниковская торгово-промышленная слобода, являются «потомком» древнего города Ярополча-Залесского, стоявшего в 5 км ниже по Клязьме, и деревянной крепости Ярополч, чья слобода и превратилась к середине XIX века в один из крупнейших центров льнопрядения и льноткачества.

От тех времён сохранилась проработавшая до 1920-х гг. и единственная в России паровая машина Дж.Уатта мощностью 10 л. с., являющаяся одним из главных объектов туристического показа в Вязниках. Специально для неё был построен небольшой деревянный павильон во дворе отданного историко-художественному музею дома бывшего городского головы фабриканта Елизарова.

Определённый интерес для гостей Вязников представляет находящаяся над высоким берегом Клязьмы Аллея славы — из Вязников и их окрестностей вышли 26 героев Советского Союза (около половины из них — лётчики, обучавшиеся в просуществовавшей до 2007 г. местной лётной школе). Неподалёку от неё находится реконструированная в 2019 г. смотровая площадка Венец, откуда открывается эффектный вид на пойму Клязьмы.

Но самый известный «бренд» Вязников — этого его уроженец Алексей Фатьянов (1919 - 1959), известный советский поэт-песенник («Соловьи», «На солнечной поляночке», «В городском саду играет духовой оркестр», «Когда весна придёт, не знаю...» и др.). С 1974 года в Вязниках на специально оборудованной площадке — Солнечной поляночке - проводятся Фатьяновские праздники песни.

В 1999 году в родовом доме богатых купцов Фатьяновых, в семье которых родился поэт, открылся интереснейший Музей Песни ХХ века.

Кроме того, в Вязниках находится ряд малоизвестных памятников церковной и гражданской архитектуры: Благовещенский монастырь (основан в 1643 г.), здание народной больницы в «русском стиле», усадьба местного мецената купца Сенькова, купеческие особняки Татаринцева, Малахова, Обалина и т. д.

В 17 км от Вязников и трассы М7, на реках Таре и Мстёрке близ их впадения в Клязьму находится только что отметившая 500-летий юбилей Мстёрская слобода (население — 3, 9 тыс. человек) — известный далеко за пределами России центр народных промыслов. Самые старые — существующая с начала XVII в. иконопись и кружево, в 1923 г. художники Николай Клыков (крестник поэта Николая Некрасова) и Александр Брягин создают небольшую артель «Древнерусская народная живопись», положившую начало самому знаменитому из мстёрских промыслов - лаковой росписи, удоставивашейся множества призов на крупнейших международных выставках.

Мстёрским промыслам посвящён исключительно богатый, но пока мало кому известный историко-художественный музей, находящийся в самом центре посёлка, напротив восстановленного Богоявленского монастыря (XVII в.). Историческая застройка Мстёры (господский дом, купеческие дома на главной площади) по большей части находится пока в весьма плачевном состоянии.

В целом и Мстёра, и Вязники пока представляют собой настоящую туристическую целину: в Мстёре средств размещения пока нет, равно как ресторанов и кафе, которыми могли бы воспользоваться приезжающие туристы — не говоря уже о туристско-информационных центрах.

В Вязниках построенная в советские времена типовая гостиница начала реконструироваться — в в настоящее время гостям доступны 25 номеров, кроме этого, в нескольких километрах от города рядом с трассой в сосновом лесу находится парк-отель «Озёрки».

«Наши места исключительно живописны, и могли бы притягивать и художников, и вообще любителей отечественной старины, - считает директор Центра развития туризма Вязниковского района Дмитрий Куликов. - Но это — дело будущего».

/TOURBUS.RU