Новости Отельеры и туроператоры просят правительство не ограничивать гостиничные цены в период проведения международных форумов Руководители семнадцати ведущих профессиональных объединений просят Михаила Мишустина не поддерживать законопроект, подготовленный ФАС

В преддверии намеченной на сегодня в пресс-центре ТАСС пресс-конференции, посвященной посвященная обсуждению вопроса регулирования цен на гостиничные услуги в России во время проведения крупных международных мероприятий, представители 17-ти крупнейших общественных объединений предпринимателей в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, защиты малого бизнеса направили главе правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой не поддерживать подготовленный ФАС России законопроект. Среди подписавших письмо – руководители Российского союза туриндустрии, "Деловой России", Российской гостиничной ассоциации, Федерации рестораторов и отельеров, "Опоры России", РСПП, ТПП, объединений отельеров Татарстана, Крыма, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Иркутской области и других профильных общественных организаций, - сообщают сегодня «Интерфакс» и РСТ. Как напоминают авторы письма, Федеральная антимонопольная служба разработала и представила на общественное обсуждение проекты законов, которые запрещают реализацию гостиничных услуг по ценам, превышающим установленные государством предельные значения во время проведения особо значимых международных мероприятий. По мнению авторов письма, эта законодательная инициатива ФАС противоречит рыночной природе индустрии гостеприимства и общепринятым в мире практикам ее развития. Она тем более несвоевременна сейчас, когда международный, деловой и конгрессный туризм находятся в тяжелейшем кризисе из-за пандемии. К примеру, загрузка отелей Санкт-Петербурга в 2020 году снизилась по сравнению с уровнем 2019 года на 63%, а их доходы – на 65% В письме подчеркивается, что ценовое регулирование через установление тарифов характерно для экономических отношений с участием субъектов естественных монополий. Органы исполнительной власти вправе устанавливать тарифы на теплоэнергию, электроэнергию, водоснабжение и др. Но применение этого метода в гостиничном секторе противоречит принципам антимонопольного законодательства. Разработчики законопроекта в качестве главного аргумента выдвигают экономию бюджетных средств на проживание официальных делегаций. Однако никаких данных о том, как растут расходы бюджета и какую долю в нем занимает именно рост цен на гостиницы, равно как и анализ последствий принятия этих законопроектов для бизнеса и для бюджета, в представленных ФАС документах нет. По словам авторов письма, соотношение спроса и предложения по размещению при проведении крупных мероприятий определяется уровнем развития гостиничной базы соответствующей категории комфортности и временем проведения. "Получается, что, с одной стороны, у нас реализуется направленный на создание туристской инфраструктуры новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". А с другой — возникают законодательные инициативы, прямо направленные на снижение эффективности капитальных вложений в строительство и реконструкцию гостиниц со всеми вытекающими последствиями, в том числе с точки зрения создания отельной базы, которой недостаточно для проведения тех же международных массовых мероприятий. С учетом сказанного предлагаем отказаться от антирыночной практики регулирования цен на гостиничные услуги и сосредоточиться на стимулировании строительства новых отелей бизнес-класса в городах, где проводятся экономические и инвестиционные форумы, в том числе, при дальнейшей реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — подытоживают авторы письма. /TOURBUS.RU



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