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21 сентября
Горячие авиановости
Air Cairo начинает полеты из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх/ "Аэрофлот" продолжит зимой полеты из регионов на Черноморское побережье/ AZUR air запустит прямые рейсы из Владивостока в Египет и ОАЭ
Air Cairo начал полеты из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх
Авиакомпания Air Cairo с 16 сентября открыла полетную программу из международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в Шарм-эль-Шейх (Египет), сообщает пресс-служба аэропорта.
Полеты будут выполняться один раз в неделю по четвергам на самолете Airbus A320 вместимостью до 174 пассажиров. Отмечается, что первый рейс вылетел по маршруту с полной загрузкой.
По данным пресс-службы, рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх выполнялись из "Кольцово" до закрытия авиасообщения с Египтом в 2015 году и пользовались большой популярностью у уральцев. По итогам 2014 года пассажиропоток на обоих направлениях превысил 336 тыс. человек.
Air Cairo — дочерняя компания египетского нацперевозчика EgyptAir. Как сообщили в пресс-службе "Кольцово", из Екатеринбурга авиакомпания ранее полеты не осуществляла.
Ранее разрешение Росавиации на полеты из Екатеринбурга на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — получила S7. Согласно расписанию аэропорта Кольцово, авиакомпания планирует начать выполнять рейсы с ноября.
"Аэрофлот" продолжит зимой полеты из регионов РФ на юг страны
Авиакомпания "Аэрофлот" сохранит в зимнем расписании программу полетов из регионов РФ на юг страны. Прямые рейсы будут выполняться из 13 городов в Сочи, Симферополь и Краснодар, сообщил перевозчик.
Программу прямых рейсов из регионов РФ в города черноморского побережья "Аэрофлот" запустил в мае этого года. Полеты выполнялись из 13 городов в Симферополь, Анапу, Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону.
"Летний сезон показал востребованность региональной маршрутной сети и актуальность её дальнейшего развития. За период с мая по август 2021 года было перевезено почти 500 тыс. пассажиров, загрузка составила более 80%", — сообщили в компании.
AZUR air запустит прямые рейсы из Владивостока в Египет и ОАЭ
Авиакомпании AZUR air в октябре начнет выполнять рейсы из Владивостока в Объединенные Арабские Эмираты и Египет, сообщает
пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток".
Полеты будут выполняться на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада, а также в самый крупный город ОАЭ Дубай без пересадок. В настоящее время рейсов из Владивостока по данным направлениям нет.
Маршрутная сеть аэропорта Владивостока насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Гавань может принимать любые типы воздушных судов.
/TOURBUS.RU
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