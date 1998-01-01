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21 сентября
Профессионалы туризма: Прошедший сезон испортили ограничения и неадекватные цены

Туркомпании Северо-Запада оценили завершившейся высокий сезон


 

В Российском союзе туриндустрии на Северо-Западе подвели итоги опроса турфирм, занимающихся международным выездным и внутренним туризмом. Главный вывод специалистов – могло быть гораздо лучше, если бы не «рваный» из-за ограничений и запретов сезон, внутри страны часто характеризующийся несоответствием между ценой и качеством туристических услуг, - сообщает наш петербургский корреспондент.

«За рубежом аналогичное размещение дешевле, чем в Сочи. А в Сочи - дешевле, чем на Алтае. И так далее. – пишут представители компаний в ответах на вопросы. - Стоимость билета в купе на поезд до того же Сочи выше, чем цена на самолёт в Турцию на «Аэрофлоте» с пересадкой в Москве».

 

В целом мнения специалистов относительно результатов «высокого» летнего сезона разделились: одна часть турагентов и туроператоров уверенно говорит о неудовлетворенности его итогами, в первую очередь подразумевая невысокий спрос и большое количество ограничений.

А вот другая половина опрошенных оценила лето-2021 в целом положительно. Причем многие сотрудники турфирм отметили, что нынешний сезон превзошёл их ожидания, хотя и прошёл хуже, чем в 2019 году.

 

Что касается ключевых особенностей туристического летнего сезона 2021 года, профессионалы подчеркнули его непредсказуемость, обусловленную хаотичным введением ограничительных мер в регионах РФ и изменением правил въезда в другие страны. Большое количество отмен и переносов туров. Малую глубину продаж и фактическое отсутствие раннего бронирования. А также частый овербукинг и природные катаклизмы, которые сопровождали сезон.

«Он получился очень нервным, поскольку в условиях пандемии туристы боятся путешествовать, - говорят опрошенные. - А если и бронируют отдых, делают это в последний момент».

 

Рейтинг популярных направлений организованного туризма в летнем сезоне-2021 уверенно возглавила Турция, а на втором месте оказалась Россия. Далее сотрудники турфирм называли Кипр, Грецию, Абхазию, Тунис, Египет, Кубу, Мальдивы, ОАЭ и немногие другие открытые направления.

По их оценкам, чаще всего в турфирмы обращались клиенты в возрасте от 35 до 55 лет, продолжительность тура составляла 5-9 ночей (57,1%) и 10-14 ночей (42,9%), а почти две трети туристов (60,7%) тратили на путёвку сумму в 50-75 тыс. рублей в расчете на одного человека.

 

Если говорить о высказанных профессионалами рекомендациях, то ключевые касаются улучшения инфраструктуры (дороги, отельная база, пляжи, общепит, туалеты и пр.) и качества сервиса. И конечно, «открытия» границ, поскольку из-за нехватки направлений и перевозки по ним цены на туры остаются высокими.

Кроме того, специалисты выступают за беспроцентное кредитование и предоставление субсидий на туры для детских групп. А еще, по мнению опрошенных, необходимо «создать программу поощрения для агентств, чтобы нам было выгодно и интересно продавать именно Россию».

/TOURBUS.RU

 


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