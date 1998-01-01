Nordwind начинает полеты из Калининграда в Берлин

Embraer-190 на 110 мест планирует летать в столицу Германии дважды в неделю

Авиакомпания Nordwind с 13 октября начинает регулярные полеты из Калининграда в Берлин и обратно, говорится в сообщении на сайте перевозчика.

В октябре рейсы будут совершаться один раз в неделю. С ноября — два раза в неделю. На линии будет летать Embraer-190 с компоновкой на 110 мест.

"Наши планы по международным маршрутам зависят от нескольких факторов, на которые компания не может влиять, а также от того, получим ли мы разрешения на эти полеты. Но в приоритетах полеты из Калининграда в Ташкент, Алма-Ату, Берлин, Минск, Прагу и Дюссельдорф", — сообщал ранее заместитель генерального директора, коммерческий директор Nordwind Антон Маттис. Отметим, что Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту. Базируется в московском Шереметьево и ряде региональных аэропортов.

Данный рейс по код-шеринговому соглашению с Nordwind будет выполнять авиакомпания Pegas Fly (ООО «Авиакомпания “Икар”»). Имеена она получила разрешение на полеты по осле того, как 3 сентября Оперштаб РФ разрешил осуществление двух вылетов еженедельно по данному маршруту.

По информации на сайте автакомпании, минимальная стоимость на первые даты вылетов пока фиксированная и составляет порядка 7 тыс. руб (ручная кладь весом до 10 кг). Тариф с багажом весом до 20 кг обойдется примерно в 8,5 тыс. руб., а если нужна увеличенная норма провоза и питание на борту, придется доплатить еще около 2 тыс.

Напомним, что ранее жители региона могли попасть в Германию только на автобусе — в середине лета компанией "Кёниг Тревел" было возобновлено регулярное автобусное сообщение между Калининградом и Германией, которые из-за пандемии прекратились в марте 2020 года.

Отметм также, что с 7 июля прибывающие из России в Германию могут не отправляться на обязательный двухнедельный карантин. Прибывающим из России теперь достаточно сделать ПЦР-тест, и, если он будет отрицательным, нахождение на карантине можно будет сократить. Тест необходимо делать на пятый день после прибытия.

Если человек ранее поставил одну из зарегистрированных на территории Евросоюза вакцин или же перенес коронавирус в прошлом, то на карантин ему вообще не надо отправляться.

При этом турвизы в Германию пока что не выдаются.

«Мы надеемся, что туристические поездки скоро возобновятся. Пока выезжать в Германию могут всего три категории лиц – те, кому требуется лечение, кто посещает близких родственников или едет на учебу.

Пассажиропоток высокий, рейсы авиакомпаний Lufthansa, «Победа» и «Аэрофлот» заполнены до отказа. Еще раз отмечу – это не туристы. При этом Россия остается одним из лидеров пассажиропотока в Германию”, – отмечала на минувшей неделе глава национального туристического офиса Германии в России (DZT) Алла Беликова.