«Открытие» Бангкока откладывается

Власти Таиланда приняли решение перенести дату открытия Бангкока для иностранных туристов с прививкой с 1 октября на 15 октября из-за низких темпов вакцинации в столице, сообщает газета Кhaosod, которую цитирует «Интерфакс».

По словам министра туризма и спорта Таиланда Пипата Ратчакитпракарна, открытие Бангкока может состояться лишь в том случае, если 70% населения столицы будет привито от коронавируса. Он отметил, что на этой неделе вакцинировано лишь 37% граждан.

Как сообщает Кhaosod, вновь отложенное открытие Бангкока ставит под вопрос запуск международного туризма с 1 октября и в других четырех провинциях страны – Чонбури, Чиангмай, Пхетбури и Прачуап Кири Хан.

«План подвергся тщательной проверке экспертами в области здравоохранения, которые считают, что количество вакцинированного населения недостаточно велико. Ряд владельцев бизнеса также опасаются, что к 1 октября они не смогут подготовиться», — пишет газета.

Напомним, что в начале сентября стало известно, что Таиланд с 1 октября планирует открыть для иностранных туристов ряд регионов, среди них – Бангкок, Паттайя, Хуахин и Чиангмай.

Сейчас для иностранных туристов с прививкой от коронавируса открыты Пхукет в рамках программы «Песочница Пхукета», а также остров Самуй и соседние острова по программе «Самуй Плюс».

В рамках программы «Песочница Пхукета» иностранцы могут въезжать на остров из стран с низким и средним уровнем распространения коронавируса, если они прошли полную вакцинацию не менее чем за 14 дней до предполагаемого путешествия. «Самуй Плюс» подразумевает, что вакцинированные туристы должны провести первые семь дней на острове Самуй, а на Панган и Тао могут отправиться с восьмого дня.

С 1 сентября власти Таиланда разрешили туристам, привитым от коронавируса российским препаратом «Спутник V», посещать острова Пхукет и Самуй без прохождения двухнедельного карантина.

Между тем, Администрация Бангкока не планирует открывать город для иностранных туристов с 15 октября и не будет в ближайшее время возвращаться к обсуждению этого вопроса, - заявил сегодня губернатор тайской столицы Асвин Кванмуанг, которго цитирует издание Bangkok Post.

«Все, кто говорят об открытии Бангкока для туристов, не имеют на это полномочий. Вы должны спросить меня. Мы сделаем это, когда станет безопасно. Если будет зафиксирована новая вспышка коронавируса, мы вернемся к исходной точке», – отметил губернатор.

/TOURBUS.RU