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Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга стал официальным партнёром осенней серии Workshop «Турбизнес»

Крупнейшее отечественное профессиональное туристическое роуд-шоу начнется уже в следующий понедельник на Юге страны

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга стал официальным партнёром осенней серии Workshop «Турбизнес», которая начнется уже 27 сентября и пройдет в двух десятках российских городов.

Напомним, что предстоящая осенняя серия workshop, организуемая Медиахолдингом «Турбизнес» - уже 46-я по счёту. Она начнется с посещения городов Юга России (Воронеж — Ростов-на-Дону - Краснодар), затем в планах — крупнейшие мегаполисы Поволжья, Урала, Сибири и Северо-Запада страны.

Среди участников деловых встреч — ведущие туроператоры, гостиничные цепочки, зарубежные представительства по туризму. В рамках workshop планируется провести более 150 мастер-классов и презентаций. Практически в каждом городе осенней серии перед началом workshop запланировано проведение бизнес-завтрака с участием туроператоров и офисов по туризму.

Отметим, что по результатам прошедшего летнего сезона Северная столица вошла в ТОП-5 самых востребованных туристических направлений россиян, и в этом немалая заслуга Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, активно занимающегося продвижением туристического имиджа Северной столицы и развитем его инфраструктуры гостеприимства.

Так например, уже завтра в городе на Неве начнется недельная акция «Гостеприимный Петербург», инициированная Комитетом по развитию туризма, в ходе которой более 70 организаций представят бесплатные туристические программы и экскурсии, посвященные профессиональному празднику туриндустрии.

«Ежегодно миллионы туристов из разных стран стремятся посетить Петербург, но пандемия стала настоящим испытанием и для путешественников, и для туристской отрасли, – сказал по этому поводу губернатор Петербурга Александр Беглов. – Однако, несмотря на трудности, наша сфера гостеприимства продолжает развиваться».

В свою очередь, глава Комитета по туризму Северной столицы Сергей Корнеев отмечает, что «Петербург начинает активный рестарт отрасли туризма, а мероприятия акции «Гостеприимный Петербург» предоставляют гостям прекрасную возможность почувствовать ритм жизни Северной столицы, ощутить ее неповторимую атмосферу и очарование.

Уверен, что одной недели для того, чтобы разгадать загадку Петербурга — мало. Каждый зритель или участник праздника захочет посещать наш город и открывать его для себя снова и снова».

Особенно важной сегодня становится и тема безопасности отдыха. «Сфера туризма Петербурга всегда отличалась высочайшим уровнем гостеприимства и ответственным отношением к качеству услуг, включая и вопросы безопасности гостей,. – подчеркивает Сергей Корнеев.

- Сегодня при выборе направления туристу важно быть информированным о тех мерах, которые принимаются для безопасности Так например, отели, достигшие необходимого показателя коллективного иммунитета, особо рекомендуются нами для размещения участников крупных международных мероприятий».

Календарь осенней серии Workshop «Турбизнес»



