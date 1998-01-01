Власти Греции обновили антиковидные правила для туристов

Теперь туристу нужно предъявить сертификат о вакцинации или тест на коронавирус даже при заказе межрегионального трансфера на такси

Власти Греции продлили действие антиковидных ограничений в стране до 27 сентября и ввели дополнительное требование: при заказе трансфера туристу необходимо предъявить сертификат о вакцинации, либо ПЦР- или экспресс-тест, следует из информации правительственного вестника. На который ссылется «Интерфакс».

Согласно обновленным правилам, для путешествий по стране всеми видами общественного транспорта, в том числе осуществляя трансфер на такси из одного региона в другой, необходимо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса, либо ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, либо экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов.

Что касается остальных требований, то они не изменились: в кафе, бары и рестораны в помещениях, а также в ночные клубы и на дискотеки пускают только привитых и переболевших, заведения под открытым небом и на территории гостиниц открыты для всех.

В музеи в помещениях можно попасть только с ПЦР- или экспресс-тестом, а в музеи под открытым небом, в том числе на археологические раскопки, вход разрешен всем посетителям. При этом туристические группы могут быть сформированы и допущены на территорию исторических объектов только при наличии сертификатов вакцинации или тестов.

Кроме того, по всей Греции действует масочный режим, который нужно соблюдать в местах скопления людей и в закрытых помещениях. Штраф за нарушение – 300 евро.

Напомним, что российским туристам для въезда в Грецию необходим либо сертификат вакцинации от ковида («Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»), с момента завершения полного курса вакцинации прошло не менее 14 дней.

В качестве альтернативы можно въехать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки, либо с экспресс-тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 48 часов до путешествия.

Также туристы могут предоставить справку о перенесенном коронавирусе, выданную через 30 дней после получения первого положительного теста. Срок действия такого документа – 180 дней.

Прибывающих из-за рубежа также ожидает бесплатное экспресс-тестирование в греческих аэропортах.

/TOURBUS.RU