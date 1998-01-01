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Индия готовится открыться для иностранных туристов

Для привлечения зарубежных гостей принято решение выдать полмиллиона бесплатных виз

Власти Индии планируют открыть страну для иностранных туристов, об этом они объявят в ближайшие десять дней, сообщает портал Livemint со ссылкой на представителя МВД республики.

"Решение об открытии Индии для иностранных туристов впервые за последние 1,5 года принимается в связи с сокращением числа зараженных в стране. МВД страны в настоящее время обсуждает условия открытия: его планируют сделать поэтапным, чтобы отслеживать эпидемиологическую ситуацию", — пишет издание.

Как отмечает портал, первые 500 тысяч иностранных туристов получат бесплатные визы, это, по мнению властей Индии, будет способствовать возрождению туристической и авиационной отрасли.

Предполагается, что акция продлится до 31 марта 2022 года или до момента, когда будут выданы все пятьсот тысяч туристических виз. Льготой по оформлению бесплатной визы турист сможет воспользоваться один раз.

Накануне премьер-министр Индии Надера Моди также анонсировал, что первые 500 тыс. туристических виз после открытия границ будут выдаваться бесплатно. «Центральное правительство предпринимает шаги, чтобы вновь приветствовать иностранных туристов. Правительство приняло решение выдать 500 тыс. туристов бесплатные визы»,— объявил господин Моди во время совещания с властями штата Гоа. По

По официальным данным, все жители Гоа получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Индийский премьер отметил, что «в предстоящий туристический сезон туризм может возобновиться, как раньше», отмечает Hindustan Times.

Бесплатные визы призваны убедить краткосрочных туристов приехать в Индию, сообщил один из источников PTI. Средняя цена электронной туристической визы на месяц оценивается в $25, на год — в $40. Расходы правительства Индии на планируемую программу оцениваются в 800 млн индийских рупий ($10,8 млн).

Как отмечает Times of India, в 2019 году Индию посетили 10 млн туристов, которые потратили в стране порядка $30 млрд. Однако пандемия коронавируса остановила международный туризм. По данным Федерации ассоциаций индийского туризма и гостеприимства (FAITH), почти 70% сотрудников туриндустрии страны остались без работы, среди туркомпаний много банкротств, а почти половина всех отелей и ресторанов Индии закрылись навсегда.

Напомним, что в январе Россия возобновила авиасообщение с Индией, сейчас выполняются два рейса в неделю по маршруту Москва – Дели, их выполняют "Аэрофлот" и Air India. Однако туристические поездки в страну пока что запрещены.

Россиянам для путешествия в Индию нужна виза, ее можно оформить онлайн, в визовом центре посольства страны в Москве или же в консульствах в Санкт-Петербурге или Владивостоке.

За все время коронавирус в Индии был выявлен у 33,4 млн человек, за минувшие сутки зафиксировано 30,7 тыс. новых случая, свидетельствуют данные Минздрава страны. Всего от коронавируса в стране скончались 444 тыс. больных, 309 из них — за последний день.

/TOURBUS.RU

