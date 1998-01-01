Хорватия не меняла порядок выдачи виз российским туристам

Как сообщает Ассоциация туроператоров, в минувшие выходные в соцсетях активно распространялась информация о том, что посольство Хорватии в Москве приостановило приём заявлений во всех представительствах на все визы, кроме виз для членов семьи граждан Хорватии или других стран ЕС.

Однако, как сообщает АТОР, эта информация не соответствует действительности. Дело

в том, что авторы «новости» не изучили до конца список категорий заявителей, на которые распространяется указанное требование. В этом перечне, кроме членов семьи граждан Республики Хорватии и членов семьи граждан ЕС/ЕЭЗ и Швейцарской Конфедерации, имеется еще 13 категорий лиц, которые по-прежнему могут спокойно и в обычном режиме обращаться за хорватской визой.

Среди них под пунктом 8 указаны транзитные пассажиры при условии, что они докажут возможность въезда в страну назначения, а пункт 12 гласит, что под исключение попадают въезжающие с туристической целью и имеющие подтверждение об оплате места пребывания в отеле, лагере частном секторе или арендованного судна, а также другого типа туристического размещения.

Таким образом, отмечает АТОР, туристы по-прежнему могут подавать заявления на краткосрочную визу в Хорватию при предъявлении соответствующих документов об оплаченном бронировании. Такие же требования к ним были и ранее, с момента открытия Хорватии границ для российских путешественников.

По-прежнему возможен въезд в Хорватию и по мультишенгену (дни пребывания в Хорватии не засчитываются как проведенные в Шенгене, но нужно иметь хотя бы 1 свободный день), по мультивизам Болгарии, Румынии и Кипра (не про-виза).

По информации туроператоров, обычную визу в Хорватию оформляют за 8-10 рабочих дней. Хорватская виза дает российским гражданам право въезда, помимо собственно Хорватии, в еще одну европейскую страну – Румынию.

«С визами ничего не поменялось. Как выдавали, так и выдают. Это просто кто-то не удосужился изучить все правила и нюансы. Прием заявлений приостановлен еще в 2020 году, но есть исключения, в том числе и для туристов», – подтвердил информацию АТОРа глава хорватского турофиса в России г-н Райко Ружичка.

Напомним, что что авиакомпания «Аэрофлот» в октябре продолжит полеты в Дубровник, Пулу и Сплит, - это следует из расписания на сайте перевозчика.

По сравнению с летними месяцами и сентябрем количество рейсов при этом сократится. Если сейчас самолеты в Дубровник из Москвы отправляются ежедневно, то в октябре, судя по расписанию, только дважды – по пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 12,8 тыс. руб. в одну сторону.

Реже будут отправляться самолеты и в Пулу – раз в неделю по воскресеньям.. В Сплит можно будет улететь по четвергам и субботам. Наконец в Загреб остаются рейсы в понедельник, четверг и субботу.

/TOURBUS.RU