ЦИФРА НЕДЕЛИ: За первое полугодие россияне совершили 91 тыс. ночевок в Германии

Несмотря на закрытые для туристов границы, Россия входит в ТОП-20 стран по посещению ФРГ

Более 90 тыс. ночевок совершили граждане России в Германии с января по июнь 2021 года, это почти на 80% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, следует из статистики Федерального статистического ведомства Германии, озвученной на прошедшей на этой неделе в Москве пресс-конференции, посвященной туристическому потенциалу Германии.

По данным ведомства, всего за полугодие иностранные граждане провели в объектах размещения на 10 или более мест 70,1 млн ночевок, это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером по числу ночевок в отелях Германииза этот период стала Польша (950,4 тыс.), на втором месте – Австрия (454,7 тыс.), замыкают тройку Нидерланды (411,3 тыс.). За ними следуют США (377,2 тыс.), Румыния (368,5 тыс.). Россия с 91,3 тыс. ночевок входит в первую двадцатку стран, занимая 19 место.

Как сообщили также в национальном туристическом офисе Германии в России (DZT), самым популярным видом отдыха для туристов в минувшем году был городской туризм: в 2020 году с целью посетить немецкие города туристы из Европы совершили 5,2 млн поездок.

В то же время значительную популярность обрели отдых на природе и рекреационный туризм. Заметно вырос спрос на различные виды активного отдыха, а также интерес к оздоровительному и устойчивому видам туризма.

Напомним, что настоящее время прямое регулярное авиасообщение между РФ и ФРГ возобновлено, но въезд в Германию российским туристам пока что запрещен.

«Мы смотрим на ситуацию на оптимистично: гостиницы, рестораны, музеи уже открыты. Возобновлено регулярное авиасообщение между нашими странами. И германская туристическая отрасль готова к приему гостей», — сказала во время пресс-конференции полномочный министр и постоянный заместитель посла Германии в РФ Беате Гжески.

На этом фоне Национальный туристический офис Германии (DZT) активно развивает три кампании по продвижению страны как туристического направления - German.Local.Culture, German.Spa.Tradition и Feel Good .

Кампания German.Local.Culture направлена на туристов, которые проявляют активный интерес к аутентичной немецкой культуре и традициям. Благодаря кампании «German.Spa.Tradition.» потенциальные туристы смогут составить полное представление обо всех сторонах оздоровительного отдыха в Германии с учетом всех действующих на данный момент требований. Для продвижения кампании Feel Good были отобраны города, регионы и отдельные объекты размещения, которые особенно привержены принципам устойчивого развития в туризме. В рамках этой программы туристы, в частности, могут попробовать местные экологически чистые продукты.

Как отметила глава национального туристического офиса Германии в России (DZT) Алла Беликова, по данным исследования аналитической компании IPK International, россияне хотят путешествовать несмотря на пандемию: 78% россиян намерены поехать за границу в 2021 году, а 19% россиян не оставляют надежды поехать в Германию.

“Мы надеемся, что туристические поездки скоро возобновятся. Пока выезжать в Германию могут всего три категории лиц – те, кому требуется лечение, кто посещает близких родственников или едет на учебу.

Пассажиропоток высокий, рейсы авиакомпаний Lufthansa, «Победа» и «Аэрофлот» заполнены до отказа. Еще раз отмечу – это не туристы. При этом Россия остается одним из лидеров пассажиропотока в Германию”, – заключила Алла Беликова.

/TOURBUS.RU