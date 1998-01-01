Росавиация выдала очередные допуски на рейсы в Египет

На этот раз разрешения на полеты из городов России на египетские курорты получили «Уральские авиалинии», "Ижавиа", Red Wings и Azur Air

Росавиация распределила очередную порцию допусков к регулярным рейсам из регионов РФ на курорты Египта, следует из опубликованных материалов по итогам заседания профильной межведомственной комиссии при Минтрансе, - сообщает «Интерфакс».

Больше всего допусков досталось авиакомпании "Ижавиа" — из 22 городов в Хургаду и 21 — в Шарм-эль-Шейх. Полеты могут начаться в том числе из Владикавказа, Самары, Нижнего Новгорода, Сыктывкара, Екатеринбурга, Улан-Удэ.

Red Wings получила 6 допусков в Хургаду и 7 — в Шарм-Эль-Шейх (в основном из городов Дальнего Востока), Royal Flight — 11 и 7, соответственно (среди городов отправления — Новокузнецк, Мурманск, Сургут).

"Уральские авиалинии" получили допуск к рейсам на оба египетских курорта из Калуги, Nordwind — из Хабаровска, NordStar — из Владикавказа.

Допуск к рейсам Жуковский — Хургада получила AZUR air.

Напомним, что россия с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы на курорты Египта, которые были под запретом почти шесть лет после взрыва над Синаем российского самолета.

Из Москвы сейчас можно летать до 15 раз в неделю, из регионов — всего один. С 21 сентября частота будет увеличена: из столицы — до 25 раз в неделю, из регионов — до трех.

Ранее на этой неделе профессиональные туробъединения заявляли, что надеются на справедливое распределение между российскими авиакомпаниями новых квот на рейсы в Хургаду и Шарм-аль-Шейх, и прежде всего из столицы.

«В настоящее время из-за ограничения конкуренции, из-за ограничения количества авиакомпаний, которые могут осуществлять рейсы, цены существенно выше, чем этого ждут потребители. Получается, что рейсы не заполняются полностью, и в расширении полетных программ в Египет не то чтобы нет смысла, но как-то он сильно девальвируется», — заявляла исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Ожидается, что на этой неделе Росавиация проведет совещание с туроператорами и авиакомпаниями и распределит между ними эти новые рейсы. Особый интерес представляет Москва. С начала авиасообщения с курортами Египта 9 августа и до сих пор выполнять полеты из столицы разрешено только «России», а из регионов – S7. Но «Россия» возит туристов только «Библио-Глобуса», и ситуация, когда направление открыто для всех, а работает с ним только один туроператор, не может не возмущать других участников рынка.

Еще в конце июля Российский союз туриндустрии направил в правительство письмо о недопустимости такой монополии», — заявлила в свою очередь пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

/TOURBUS.RU