Новости Европейский автобусный лоукостер FlixBus в третий раз объявил о начале работы в России Первыми маршрутами нового российского подразделения европейского перевозчика стали рейсы из Петербурга в Нижний Новгород и Таллин

Как сообщили нам вчера в пресс-службе компании, «Европейский лидер междугородних перевозок FlixBus объявил о начале работы на российском рынке и расширении маршрутной сети. Первые рейсы соединили Санкт-Петербург с Таллином и Великим Новгородом». «В планах FlixBus продолжить развивать сеть маршрутов и расширить географию присутствия, соединив Россию со странами Балтии и добавив внутрироссийские маршруты. В настоящее время российский офис FlixBus под руководством Алексея Савкина работает над различными направлениями из Москвы и Санкт-Петербурга», - добавили в пресс-службе. «С начала пандемии COVID-19 отношение к путешествиям изменилось во всем мире. Добавляя маршруты в России в сеть FlixBus, наша команда возвращает ту мобильность, которой так не хватало пассажирам. FlixBus предоставляет удобный сервис по планированию поездок - выбрать рейс и купить билет можно не только на сайте, но и в удобном мобильном приложении. Теперь у компании в России есть не только внутренний, но и международный рейсы, и мы продолжим планомерно расширять маршрутную сеть на российском рынке», - сообщил Алексей Савкин, управляющий директор FlixBus в России. Рейсы из Санкт-Петербурга в Таллин и обратно отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям, начиная с 3 сентября (отметим, что по этому же маршруту, пока что закрытому для туристов, другая автобусная компания - Lux Express - сейчас осуществляет 34 рейса в неделю. Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород и обратно автобусы ходят ежедневно с июля 2021 года, сообщили также в компании. Между тем напомним, что это уже третья за последние годы попытка европейского автобусного лоукостера выйти на российский рынок. Так, как сообщал ранее наш портал, FlixBus планировал выход на российский рынок еще в феврале 2019 года. Но участники рынка рассказывали, что многие российские перевозчики отказывались работать с FlixBus из-за его жестких условий, в частности комиссии 30% и срока контрактов минимум на полтора года. «В российских реалиях сложно запустить традиционную для FlixBus модель оператора: для ее реализации нужно осуществить нечто невероятное, а именно разработать новые маршруты, на которые уже и привлекать перевозчиков. Но стоит помнить, что российский рынок уже очень насыщен»,— предупреждал тогда директор Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова. В свою очередь Сергей Ромашкин, гендиректор компании «Дельфин», отмечал в беседе с нами: «Говорить о востребованности FlixBus на нашем рынке сложно. Регулярные рейсовые перевозки нужны рынку, но они обособлены от туристического бизнеса, если говорить грубо. Туркомпании не реализуют данный продукт, причин множество. Если говорить об экскурсионных турах, как по Золотому кольцу, Санкт-Петербургу и его окрестностям, то это достаточно локализованный сегмент рынка, там перевозчики свои и новые не нужны. В Москве и Санкт-Петербурге, Казани переизбыток транспорта и тоже не ждут новых игроков». Затем перед самым началом пандемии, в январе прошлого года, FlixBus вновь вышел на российский рынок — теперь через белорусского партнера. Партнером FlixBus на этот раз выступил перевозчик «Байер Транс» (входит в белорусскую Intercars). Билеты на первый рейс Москва – Минск начали продаваться 27 января 2020 через сайт FlixBus и приложение для Android. Билет из Москвы до Минска обходился тогда в 1450 руб., приобрести его могли только граждане России и Белоруссии. Однако, с приходом пандемии рейсы были прекращены. /TOURBUS.RU

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