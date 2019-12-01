Эстония подтвердила, что принимает россиян, привитых любой антикоронавирусной вакциной

Как сообщает сегодня портал Delfi.ee, Эстония по-прежнему принимает россиян, привитых любой вакциной, произведенной в РФ. Об этом свидетельствует ответ Департамента здоровья Таллинскому университету, чей Международный экзаменационный центр поинтересовался, какие еще вакцины кроме четырех используемых в Эстонии являются приемлемыми.

”Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной”, — ответил ВУЗу Департамент здоровья, сообщает портал.

Что касается доказательства вакцинации и того факта, что QR-код документов, выданных иностранным государством, не всегда может быть прочитан в Эстонии, то, как отмечает департамент, «оценить соответствие справки требованиям возможно на основании указанных в ней данных».

Сообщается, что граждане, которые были вакцинированы за границей, могут подтвердить факт вакцинации следующими способами:

• Паспорт вакцинации, его копия или соответствующий сертификат (в т.ч. цифровой сертификат вакцинации от COVID-19, соответствующий требованиям ЕС);

• официально подтвержденная распечатка из базы данных другой страны;

• вакцинационный паспорт (бумажный экземпляр можно запросить у поставщика медуслуги).

Документ, подтверждающий вакцинацию, проведенную в другой стране, должен быть составлен на на эстонском, русском или английском языке и содержать следующую информацию:

• болезнь, против которой человек был вакцинирован;

• дата вакцинации;

• используемая вакцина;

• количество введенных доз;

• данные того, кто выдал справку.

Напомним, что на данный момент Оперштаб не снимал ограничения на авиасообщение между Россией и Эстонской республикой. Таким образом, фактически въехать в страну в качестве туриста россиянин с шенгенской визой может только прибыв через третью страну – прямой авиаперевозки нет. В частности, это можно сделать с помощью стыковок в аэропортах Риги или Хельсинки.

Также сейчас между Петербургом и Таллином компанией Lux Express осуществляются 34 автобусных рейса в неделю, однако ими туристы пока что воспользоваться не могут.

«Как и в случае с Финляндией, о массовом туризме в Эстонию пока речи не идет, - отмечала ранее в беседе с нами глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. – Вместе с тем количество выезжающих в страну постоянно растет, поскольку к вакцинированным россиянам страна относится вполне лояльно.

Однако очевидно, что организованный туризм на направлении появится не скоро, поскольку это зависит не только от Таллина, но и от Брюсселя».

/TOURBUS.RU