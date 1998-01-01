Новые правила поездок по Турции все же распространяются на туристов

Вопреки прежнему заявлению турецкого посольства, внутренние перелеты для иностранцев по Турции теперь возможны только с сертификатом о вакцинации или «свежим» ПЦР-тестом

На минувшей неделе на официальном сайте посольства Турции в Москве появилась официальное сообщение о том, что, «по информации турецких властей,с 6 сентября 2021 г. в рамках борьбы с эпидемией COVID-19 на территории Турецкой Республики вступают в действие следующие правила: ... лица,не прошедшие вакцинацию или не перенесшие заболевание, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личного транспортного средства.

Транспортные компании на этапе посадки пассажиров будут осуществлять проверку наличия HES кода...

Пассажиры,не прошедшие вакцинацию, не перенесшие заболевание и не предоставившие отрицательный результат ПЦР-теста, не будут допущены к поездке».

«Указанные правила также распространяются на иностранцев-резидентов, пимеющих вид на жительство на территории Турецкой Республики.

Иностранцы, которые прибывают на территорию Турецкой Республики с туристическими целями, под действие этих правил не подпадают», - подчеркнули в посольстве.

Между тем, АТОР сообщает, что, вопреки этой информации, из новых разъяснений турецких властей российскому посольству следует, что новые ограничительные меры, введенные 6 сентября, все же распространяются на туристов.

Так, турецкие власти в ответ на запрос посольства РФ 16.09 сообщили, что вакцинированные «Спутником V» туристы могут предъявлять свой сертификат вакцинации для внутренних перелетов по Турции, без необходимости делать тест.

Но въехавшие в Турцию невакцинированные туристы могут предъявлять результаты своих сделанных в России тестов их для поездок на общественном транспорте и внутренних перелетах только в случае, если на момент посадки на транспорт еще не прошло 72 часа (для теста ПЦР) или 48 часов (для экспресс-теста на антиген).

«Следовательно, в случае истечения срока действия указанных документов для осуществления поездки на общественном транспорте внутри страны необходимо будет сделать тест повторно», – поясняют в посольстве РФ в Турции.

По мнению АТОР, такие формулировки означают, что большинству невакцинированных российских туристов все же придется делать ПЦР-тесты для передвижения по Турции на внутренних авиалиниях, поездах и междугородних автобусах общественного транспорта, которые курсируют между провинциями страны.

Не придется делать такой тест только тем туристам, у кого тест в России сдан, например, прямо перед вылетом в аэропорту и у кого в турецком аэропорту прибытия не длительная стыковк .

Тем же невакцинированным туристам, которые планируют отправиться на авиаэкскурсии уже в процессе отдыха в Турции, тест сдавать надо будет в 100% случаях.

/TOURBUS.RU