Ирландия начала выдавать россиянам туристические визы

По сообщению визового оператора VFS Global, визовые центры Ирландии в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове с 13 сентября принимают заявления на краткосрочную визу категории С, которая дает возможность въезда в Ирландию с целью туризма.

Отдельно указано, что по данной визе можно въехать в Ирландию и с целью изучения английского языка. Подача документов в ВЦ возможна только по предварительной записи.

Россия возобновила авиасообщение с Ирландией 28 июня. Из Москвы в Дублин разрешено два рейса в неделю. Прямые перелеты в Ирландию осуществляет только «Аэрофлот» - еженедельно по субботам.

Как напоминает Ассоциация туроператоров, до пандемии Ирландия была нишевым направлением: эту направление комбинировали с Великобританией, поэтому большинство россиян посещало Ирландию по британской визе. Сейчас въезд в Ирландию по краткосрочным британским визам приостановлен.

Эксперты АТОР сомневаются, что Ирландия как самостоятельное направление будет востребовано на текущем этапе в России. Ирландия не признает российские вакцины, для въезда в страну нужен ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до прибытия, и заполненная форма (COVID-19 Passenger Locator Form). Детям до 12 лет тестирование проходить не нужно.

Кроме того, по прибытию в страну всем россиянам придется пройти 14 дней карантина. Он может быть сокращен после получения отрицательного результата ПЦР-теста через пять дней изоляции. Правда, Ирландия с 27 августа исключила Россию из «красной» группы стран, поэтому карантин можно пройти не в отеле-обсерваторе, а в обычной гостинице или у родственников/друзей.

По оценкам экспертов АТОР, Ирландия может заинтересовать индивидуальных или самостоятельных путешественниковю

По данным Пограничной службы ФСБ России, в 2019 году граждане РФ совершили 21 тысячу поездок в Ирландию, чуть более половины из них (11,7 тыс.) – с целью туризма.

/TOURBUS.RU