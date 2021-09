Новости Таиланд готов заметно снизить стоимость ПЦР-тестов для туристов Власти страны готовы снизить вдвое стоимость трех ПЦР-тестов, необходимых туристам, или заменить часть из них тестами на антиген

Таиланд столкнулся с препятствиями в привлечении иностранных туристов из-за дорогостоящего ПЦР-тестирования во время пребывания в стране, поэтому власти рассматривают возможность вдвое снизить цены и сделать направление более привлекательным, сообщает сегодня газета The Bangkok Post, на которую ссылается «Интерфакс». «Туристическое управление Таиланда (ТАТ) обсуждает с органами здравоохранения страны вопрос о снижении цены за три ПЦР-теста, которые должны сдавать туристы во время пребывания в стране. Сейчас их стоимость составляет от 8000 бат (17,6 тыс. рублей). И это, по мнению властей, является препятствием для возобновления программы как «Песочница Пхукета» так и «Самуй Плюс», — сказал глава Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасак Супасорн. По его словам, общая стоимость ПЦР-тестов в Таиланде, которые нужно сделать туристам во время отдыха не должна превышать 8-9 тыс. рублей. В то же время в качестве альтернативы власти рассматривают экспресс-тесты на антиген (для второго и третьего анализа), поскольку они дешевле, а результат станет известен уже через 15 минут. Как сообщает The Bangkok Post, план открытия Паттайи, Чиангмая, Хуахина, Чаама и Бангкока для вакцинированных туристов будет представлен на следующей неделе в Центр по контролю ситуации с COVID-19 (CCSA). В рамках программы «Песочница Пхукета» иностранцы могут въезжать на остров из стран с низким и средним уровнем распространения коронавируса, если они прошли полную вакцинацию не менее чем за 14 дней до предполагаемого путешествия. Как отметили в туристической ассоциации острова Самуй, в план Samui Plus по открытию без карантина для иностранных туристов с прививкой трех островов провинции Сураттхани – Самуй, Пхан Нга и Тао внесены некоторые изменения. Так, путешественники, которые въезжают по этой программе, должны провести первые семь дней на острове Самуй, а на Панган и Тао могут отправиться с восьмого дня. Напомним, что власти Таиланда с 1 сентября разрешили туристам, привитым от коронавируса российским препаратом «Спутник V», посещать острова Пхукет и Самуй без прохождения двухнедельного карантина. До поездки в Таиланд туристам нужно получить сертификат о въезде, оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $100 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест. Во время пребывания в Таиланде туристы делают еще два или три теста в зависимости от продолжительности поездки, - отмечает «Интерфакс». /TIURBUS.RU

