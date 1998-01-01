Сергей Корнеев: «Петербург начинает рестарт отрасли туризма»

С 21 по 28 сентября в городе на Неве пройдет социальная акция «Гостеприимный Петербург», инициированная Комитетом по развитию туризма города и входящая в программу праздничных мероприятий для жителей и гостей Северной столицы, посвященных Всемирному дню туризма: более 70 организаций подготовили туристические программы, посвященные этому празднику, - сообщает наш петербургский корреспондент.

Проведение социальной акции осуществляется правительством города совместно с компаниями сферы гостеприимства, а также музеями, туроператорами, библиотеками и перевозчиками. В рамках акции организуются бесплатные посещения музеев и других объектов туристского интереса, а также водные, автобусные и пешеходные экскурсии по городу.

Увлекательные мероприятия включают в себя мастер-классы, квесты, концерты и походы в океанариум.

Для посещения событий акции необходимо заранее пройти регистрацию на официальном городском туристском портале Петербурга. Организациями сферы гостеприимства забронировано и будет предложено для жителей и гостей города около 10 тыс. бесплатных билетов, программа будет обновляться и дополняться ежедневно.

Программа «Гостеприимный Петербург» проходит в Северной столице при поддержке губернатора уже в третий раз. Первая масштабная акция под названием «Неповторимое очарование гостеприимного Санкт Петербурга» была организована 27 сентября 2020 года, а второй раз мероприятие, приуроченное к официальному старту летнего туристского сезона, проходило в Петербурге с 1 по 7 мая 2021-го.

«Ежегодно миллионы туристов из разных стран стремятся посетить Петербург, но пандемия стала настоящим испытанием и для путешественников, и для туристской отрасли, – сказал по этому поводу Александр Беглов. – Однако, несмотря на трудности, наша сфера гостеприимства продолжает развиваться».

Он подчеркнул, что проведение Всемирного дня туризма в этом году призвано привлечь внимание к необходимости скорейшего восстановления отрасли, а социальная акция «Гостеприимный Петербург» является своего рода «Днем открытых дверей» города.

«Гостеприимный Петербург в очередной раз готов предложить целую мозаику впечатлений своим жителем и гостям. – говорит председатель комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев. - В дни празднования Международного дня туризма город на Неве откроется во многом с новой стороны – и по формам проведения событий, и по множеству увлекательных предложений, и по обширности маршрутов своей туристской и культурной географии».

По его словам, Петербург начинает рестарт отрасли туризма, а мероприятия акции «Гостеприимный Петербург» предоставляют гостям прекрасную возможность почувствовать ритм жизни Северной столицы, ощутить ее неповторимую атмосферу и очарование. «Уверен, что одной недели для того, чтобы разгадать загадку Петербурга, мало. - считает Корнеев. - Каждый зритель или участник праздника захочет посещать наш город и открывать его для себя снова и снова».

/TOURBUS.RU