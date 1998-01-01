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Компания Amadeus и Союз агентств делового туризма подписали соглашение о партнерстве

Цели партерства - содействие процессу возобновления деловых путешествий и поиск новых точек роста

Российский офис компании Amadeus и Союз агентств делового туризма (САД) подписали соглашение о партнерстве с целью содействия процессу возобновления деловых путешествий и поиска новых точек роста, - соообщает наш корреспондент.

Взаимодействие будет осуществляться по таким актуальным вопросам, как безопасность путешествий, бесконтактные технологии, авиационный ритейл по стандарту NDC, персонализация и развитие новых цифровых инструментов и сервисов для агентств и корпораций, тренды и бизнес-аналитика в тревел-сфере.

В рамках сотрудничества эксперты Amadeus примут участие в различных образовательных, просветительских, экспертных встречах и иных мероприятиях, организуемых Союзом «САД» с привлечением других заинтересованных сторон.

По словам исполнительного директора Союза «САД» Павла Васина, «партнерство с Amadeus как лидером технологических инноваций в туризме позволит участникам Союза получить доступ к передовым практикам и опыту крупнейших международных компаний в борьбе с последствиями пандемии».

«Очевидно, что мир меняется, и со стороны профессионального сообщества требуется переосмыслить подходы к обслуживанию нового типа путешественника, для которого фактор безопасности и информированности стал критически важным, - добавил генеральный директор Amadeus в России Леонид Мармер.

Мы определенно не собираемся возвращаться в офис в том же формате, как это было раньше. Возможно, это приведет к созданию более глобальной рабочей силы, подключенной и работающей из любой точки планеты. С нашей технологической поддержкой более чем 1,9 млрд путешественников в 2019 году получили доступ к услугам туристических агентств, авиакомпаний, гостиниц и других трэвел-поставщиков в более чем 190 странах.

Наша цель, прежде всего, состоит в создании устойчивого будущего индустрии путешествий и мы увлечены стремлением создавать лучшие технологии, обеспечивающие лучшие условия путешествий.

Мы рады приветствовать нашего нового партнера – Союз «САД» – в экосистеме безопасных путешествий Amadeus Safe Travel Ecosystem, обмениваться опытом и содействовать скорейшему восстановлению деловых путешествий как внутри, так и за пределы Российской Федерации.Мы мыслим глобально, но расположены рядом с клиентами».

/TOURBUS.RU