Finnair заметно увеличивает число рейсов в Россию и восстанавливает международную сеть полетов

Как рассказали нам в пресс-службе перевозчика, авиакомпания Finnair объявила о существенном увеличении рейсов из Хельсинки в Санкт-Петербург — уже с 15 сентября авиакомпания выполняет два рейса каждый день, а с 3 октября добавит еще по одному рейсу два раза в неделю, доведя общее количество еженедельных рейсов до 16.

Об этом сообщил генеральный директор Finnair Топи Маннер во время своего первого рабочего визита в Россию. Кроме того, авиакомпания Finnair объявила об увеличении рейсов в Европу, Азию и Северную Америку.

Восстановление полетов Finnair в Россию началось в феврале 2021 года, когда в расписании вновь появились рейсы Хельсинки – Санкт-Петербург. По словам Топи Маннера, решение об увеличении частоты перелетов продиктовано высоким спросом на рейсы Finnair из Санкт-Петербурга, несмотря на продолжающиеся эпидемические ограничения для российских пассажиров.

Как и прежде, пассажиры из Санкт-Петербурга не только путешествуют в Финляндию, но и активно используют рейсы Finnair через Хельсинки для полетов в другие страны. Два ежедневных рейса в Санкт-Петербург позволяют авиакомпании предлагать пассажирам удобные стыковки практически по всем маршрутам Finnair.

Топи Маннер отметил, что у жителей Санкт-Петербурга и области будет больше возможностей для полетов по всему миру: в зимнем расписании 2021/2022 увеличится количество рейсов в Европу, Азию и Северную Америку. Из Хельсинки можно вылететь в Сеул, Бангкок, Сингапур, Гонконг. Помимо уже доступных рейсов в Токио, возобновятся полеты в Осаку и Нагою. Кроме того, Finnair планирует запустить полеты в Дубай. В

Северную Америку Finnair выполняет ежедневные рейсы в Нью-Йорк и три еженедельных рейса в Майями и Лос-Анджелес. Впервые в зимнем расписании появится Чикаго. Европейская маршрутная сеть тоже станет активно увеличиваться, Finnair будет выполнять не менее двух рейсов в день в крупнейшие города Европы.

Помимо увеличения количества рейсов и направлений, Finnair предлагает пассажирам обновленное бортовое питание и напитки, а в аэропорту Хельсинки открывает бизнес-залы для улучшения обслуживания пассажиров.С

Авиакомпания обращает внимание, что, следуя антиковидным правилам для путешествующих, на борт допускаются пассажиры в соответствии с требованиями Финляндии и страны назначения при транзите через Хельсинки. На борту самолетов Finnair и в аэропорту Хельсинки по-прежнему соблюдаются строгие санитарные меры.

Напомним что, как мы сообщали ранее, с 1 октября в России вновь начнут принимать документы и оформлять финские визы бизнес-путешественникам и тем, у кого истек срок действия многократной шенгенской визой, выданной на срок не менее двух лет. В настоящее время въезд разрешён, в основном, для членов финских семей, дипломатов и студентов, а также для владельцев финской недвижимости – при предъявлении соответствующих документов, конечно. Кроме того, теперь, после 1 октября, к ним добавятся и гости, следующие в Суоми с деловыми целями.