Новости Турция перестала принимать туристов с прививками «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» Теперь туристы, привитые вакцинами «ЭпиВакКорона»,«КовиВак», а также «Спутник Лайт», должны все равно иметь ПЦР-тест или тест на антиген

Турция с 14 сентября начала принимать без тестов только россиян с сертификатом о вакцинации «Спутник V» или антителами. Привитым другими российскими вакцинами нужно предъявлять ПЦР-тест или тест на антиген, сообщает сегодня Ассоцация туроператоров России (АТОР). «По данным крупных туроператорских компаний, Турция с 14 сентября принимает без тестов только туристов с сертификатами о вакцинации «Спутником V» и переболевших. При этом вторая доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия. Туристы с другими российскими вакцинами, которые летят на отдых 14 сентября и позднее, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию) или результат теста на антиген (сделанного не ранее, чем за 48 часов). Сертификат вакцинации должен быть на английском языке с указанием данных загранпаспорта и QR-кодом», — сообщили в АТОР. В ассоциации уточняют, что туроператоры получили информацию о новых требованиях от авиакомпаний. Там пояснили, что основываются на данных от авиаперевозчика. Позднее сегодня Посольство РФ в Анкаре подтвердило, что «без предъявления отрицательного результата ПЦР-теста или антиген-теста, сделанных, соответственно, не ранее чем за 72 или 48 часов до прибытия в Турцию, въезд в Турцию возможен только с сертификатом вакцинации «Спутник V». Это единственная из российских вакцин, которая официально одобрена Турцией для экстренного использования в Турции». «Сертификаты о вакцинации другими российскими вакцинными препаратами («Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак») более не принимаются турецкой стороной, так как эти вакцины не одобрены ни ВОЗ, ни Турцией для экстренного применения в стране. Соответственно, туристам, вакцинированным этими вакцинами, нужно иметь при посадке на борт, следующий в Турцию, справку с отрицательным результатом ПЦР-тест, сделанного в течение последних 72 часов, или экспресс-теста на антиген, выполненного за последние 48 часов до прибытия», - сообщили в посольстве. При этом ранее сегодня в АТОр отмечали, что «есть, однако, множество странностей, нуждающихся во внятном объяснении». Во-первых, туристам и агентам было непонятно, с какой же именно даты «прекращают действие» сертификаты вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» для въезда в Турцию» - различные операторы и перевозчики называли разные даты - 4, 14 или 20 сентября. Во-вторых, на сайте компании «Аэрофлот», актуальные требования для пассажиров, следующих в Турцию, звучат сейчас так: «От предъявления отрицательного результата теста на COVID-19 освобождены … предъявившие сертификат стандартного государственного образца о вакцинации против COVID-19 (в т.ч российскими вакцинами), завершенной не менее чем за 14 дней до прибытия в Турцию». «Странно, что национальный перевозчик РФ, которого об изменении правил въезда должны были уведомить в первую очередь, об изменениях не знает. Не знают об изменениях и туроператоры Coral Travel и TEZ Tour», - подчеркивают в ассоциации. В-третьих, на сайте посольства Турции в России до сих пор требования к вакцинам изложены в следующей редакции: «..не будет запрашиваться справка с отрицательным результатом ПЦР-теста у тех, кто предоставит выданные официальными властями Российской Федерации документы о вакцинации, проведенной не менее чем за 14 дней до въезда». «Здесь, как видим, нет ни намека на то, что какие-то российские вакцины не принимаются – и это совпадает со сделанными ранее заявлениями со стороны Турции (а именно Министерства культуры и туризма и МИД Турции)», - отмечали ранее в АТОР. Напомним, что ранее также сообщалось, со ссылкой на информацию туроператоров, что Турция с 3 сентября прекратила принимать сертификаты о вакцинации «Спутником Лайт». В то же время, как подчеркивали ранее в АТОР, на сайте посольства Турции в РФ до сегодняшнего дня не было официальной информации о новых требованиях. /TOURBUS.RU

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