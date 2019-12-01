Визовые центры VFS Global начали прием документов на бельгийские визы

Авиасообщение между Россией и Бельгией восстановлено, однако попасть туда по туристической визе пока что нельзя

Со вчерашнего дня документы на визу в Бельгию на территории России принимает туроператор VFS Global, сообщают в пресс-службе компании.

В частности, заявители могут подать анкеты в пяти российских городах. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

При этом Бельгия стала 29 государством, сотрудничающим в России с VFS. Ранее заявления принимались в офисах TLScontact, однако в августе было объявлено, что посольство и консульства королевства Бельгия в России прекращают сотрудничество с визовым оператором TLScontact.

"С 15 сентября визовые заявления на Бельгию не будут приниматься в визовых центрах TLScontact. С этого дня все заявления будут принимать VFS. Заявления, поданные до 14 сентября, будут обработаны TLScontact, как и прежде", — говорится в сообщении визового оператора.



Как сообщили в TLScontact, заявления, поданные по почте и полученные до 10 сентября, были обработаны, как и раньше. Любые почтовые заявления, полученные после 10 сентября, не принимались.





Напомним также, что Россия возобновила регулярное авсообшение с Бельгией с 28 июня. Однако, в настоящее время въезд из РФ в Бельгию с туристическими целями невозможен, а турвизы не оформляются. Въезд в страну разрешен лишь лицам с ВНЖ, транзитным пассажирам, командированным и по семейным обстоятельствам. При этом этим категория граждан необходимо перед вылетом предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, провести 10 дней на карантине и пройти по прибытии повторную проверку на COVID-19.

Отметим, что по состоянию на вчера коронавирус был обнаружен у 1,21 млн граждан Бнльгии. За вчерашний день ковид выявлен у 4865 больных, число скончавшихся от болезни увеличилось на 19 и составляет 25,5 тысяч.

/TOURBUS.RU