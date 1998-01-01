Посол Израиля в РФ: Израиль может признать российские сертификаты о вакцинации до конца года

Переговоры Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Израиля о признании российских сертификатов о вакцинации от коронавируса продолжаются и могут успешно завершиться до конца года, сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви (на фото).

"Одни переговоры между Роспотребнадзором и нашим Минздравом уже прошли. В ближайшую неделю, в эти дни, пройдет еще один такой раунд. Ну, они там сравнивают друг с другом, это технические данные. Мы в свое время даже предоставили свои идеи в письменном виде Минздраву России", — сказал г-н Бен Цви в интервью газете "Известия", опубликованном сегодня.

На вопрос, можно ли рассчитывать, что российско-израильские переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 успешно завершатся до конца 2021 года, глава дипмиссии ответил: "Я надеюсь, что да". Он выразил надежду, что "пандемия тоже немножко успокоится".

"К сожалению, не все — ни у нас, ни в России — привиты. Так что признать сертификаты — это одно, но чтобы полностью открыть границы — тут тоже надо будет еще подумать, как технически это сделать", — подчеркнул г-н Бен Цви.

Напомним что, как мы сообщали ранее, на минувшей неделе в Москве с первым рабочим визитом побывал министр туризма Константин Развозов. В рамках поездки глава ведомства провел встречи с главой Ростуризма Зариной Догузовой, ведущими российскими туроператорами, крупнейшими авиакомпаниями и Ассоциацией туроператоров России.

На встрече туроператорами и авиакомпаниями одной из главных тем обсуждения являлись возможные правила въезда россиян в Израиль. «Существует конфликт интересов: являясь членом кабинета министров по борьбе с коронавирусом, я один из тех, кто принимает решение о введении ограничений. Одновременно с этим я должен думать о туризме и открытии границ, так как интересы экономики тоже крайне важны», - отметил г-н Развозов.

По словам министра, в условиях пандемии не существует 100 % гарантии, но Израиль планируется открыться для россиян в октябре - в месяце, ознаменованном тридцатилетием возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

«Наша задача – научиться жить параллельно с коронавирусом. Легче всего закрыть страну, но уже есть достаточно возможностей, чтобы контролировать ситуацию», - добавил министр.

Как сообщили нам в пресс-службе Минткризма Израиля, по последним данным, коэффициент распространения вируса в Израиле меньшеединицы, т.е. можно говорить, что пандемия идет на спад. Ожидается, что в скором времени страна станет «зеленой» с точки зрения эпидемиологической ситуации и путешествовать будет более безопасно.

/TOURBUS.RU