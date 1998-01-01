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В ближайшую субботу попасть во Внуково на аэроэкспрессе будет нельзя

Компания «Аэроэкспресс» сообщила о полной отмене своих рейсов в аэропорт Внуково 18 сентября и частичной — 26 сентября

Расписание движения аэроэкспрессов Внуковского направления 18 сентября изменится в связи с проведением плановых работ на железной дороге, все рейсы между Киевским вокзалом и аэропортом будут отменены, сообщили нам в компании "Аэроэкспресс".

"С 6:00 19 сентября поезда "Аэроэкспресс" во Внуково и обратно будут курсировать каждый час по стандартному графику", — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за плановых работ "Аэроэкспресс" меняет расписание поездов на Внуковском направлении 26 сентября. В этот день утренние рейсы с Киевского вокзала и из Внуково будут отменены до 11:00 включительно. С 12:00 поезда будут курсировать каждый час в обе стороны. Чтобы добраться в аэропорт Внуково во время отмены аэроэкспрессов, перевозчик рекомендует пассажирам воспользоваться метро с пересадкой на наземный общественный транспорт. Терминалы "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале и в аэропорту Внуково будут работать в обычном режиме. Сотрудники помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут. Для пассажиров, купивших билеты заблаговременно, компания предусмотрит компенсацию, отмечает "Аэроэкспресс".

Напомним, что компания "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электропоездов и имеет собственный терминал в аэропорту Шереметьево.

Также минувшим летом «Аэроэкспресс" открыл новый пассажирский терминал в аэропорту Домодедово. Пропускная способность нового терминала — 1,5 тыс. пассажиров в час. Инфраструктурный проект общей площадью 23,6 тыс. кв. м включает две железнодорожные платформы с навесом, четыре пути и четырехэтажный многофункциональный комплекс для обслуживания пассажиров. Терминал соединен со зданием аэропорта прямой пешеходной галереей.

По информации из открытых источников, владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% — у "Российских железных дорог".

/TOURBUS.RU